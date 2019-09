Primaires démocrates : le maire de New York jette l'éponge

Sa candidature n’avait jamais été prise au sérieux et il n’avait jamais décollé dans les sondages : le maire de New York Bill de Blasio a annoncé vendredi qu’il renonçait à briguer l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine 2020.

"Je crois que j’ai contribué autant que je le pouvais à la campagne des primaires, mais ce n’est clairement pas mon heure, je vais mettre fin à ma campagne présidentielle", a annoncé le maire de la première métropole américaine, qui était à moins de 0,5% dans les sondages, sur la chaîne MSNBC.

Quel que soit notre candidat, assurons-nous de toucher les cœurs des gens qui travaillent

"Nous avons une chance d’y arriver en 2020 […] Quel que soit notre candidat, assurons-nous de toucher les cœurs des gens qui travaillent", a-t-il ajouté en promettant de continuer à œuvrer en faveur des petites gens.

Son abandon intervient alors qu’il n’avait pas réussi à se qualifier pour les derniers débats entre candidats démocrates : pour y participer, il faut avoir atteint la barre des 2% dans au moins quatre sondages récents, et avoir réuni au moins 130.000 donateurs différents dans 20 Etats américains.

M. de Blasio, 58 ans, qui dirige New York depuis janvier 2014 suivant un cap très à gauche, avait annoncé sa candidature en mai, malgré des présondages déjà décourageants et un scepticisme largement partagé tant par les médias que par les experts politiques, y compris dans son entourage.

Même si son poste lui conférait une notoriété immédiate, il n’a jamais suscité d’élan populaire.

"Le maire de New York à temps partiel, Bill de Blasio, qui avait un solide score de 0% dans les sondages mais avait une marge de progrès, a, à la surprise générale, abandonné la course à la présidentielle. La ville de New York est dévastée !", a ironisé Donald Trump sur Twitter.

Ils sont encore 19 en lice pour déterminer qui affrontera Trump

Début septembre, après avoir été écarté du débat démocrate du 12 septembre, M. de Blasio avait déjà ouvert la porte à un abandon, au cas où les sondages ne s’amélioreraient pas. "Je vais essayer d’être dans les débats d’octobre […] Si je n’y arrive pas, ce sera très difficile de concevoir de continuer", avait-il alors déclaré.

Plusieurs candidats démocrates se sont retirés de la course à l’investiture ces dernières semaines, mais ils sont pour l’instant encore 19 en lice pour déterminer qui affrontera le président républicain en novembre 2020. Trois candidats sont à ce stade dans le peloton de tête : l’ancien vice-président Joe Biden, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et le sénateur du Vermont Bernie Sanders.