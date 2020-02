Primaires démocrates en Iowa: Pete Buttigieg et Bernie Sanders au coude-à-coude, selon des résultats partiels

Le parti démocrate a divulgué de nouveaux résultats partiels du vote des primaires à la présidentielle américaine dans l'Iowa, 24h après ce "caucus". Le modéré Pete Buttigieg (26,8%) devance toujours légèrement le socialiste Bernie Sanders (25,2%) après le dépouillement de 71% des bulletins de vote.

La sénatrice Elizabeth Warren arrive troisième (18,4%), suivie par l'ancien vice-président Joe Biden (15,5%).

Plus aucun résultat n'est attendu pour mardi (heure locale), ce qui signifie que la saga se poursuivra lors d'une troisième journée.

"Cette campagne a commencé il y a un an avec quatre permanents, pas un nom connu, pas d'argent mais une grande idée", a déclaré Pete Buttigieg, 38 ans, devant des partisans réunis dans le New Hampshire. "Que cette campagne se soit placée en tête de la course pour remplacer le président actuel (...) représente une victoire stupéfiante", a-t-il ajouté.

La publication des résultats officiels a pris un retard de plus de 24h, en raison d'un problème informatique de l'application développée pour rapporter les résultats.