Primaires démocrates: Biden remporte le vote dans l'Etat de Washington (carte interactive)

L'ancien vice-président américain Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans l'Etat de Washington , selon les prévisions des médias américains NBC, ABC et du New York Times. L'agence de presse AP informe sur base de 95% de bulletins de vote dépouillés que Joe Biden y récolte 37,9% des voix contre 36,4% pour Bernie Sander s.

Quelques heures à peine avant l'ouverture des bureaux de vote, le gouverneur de l' Ohio a annoncé le report de ses primaires présidentielles en citant l'"urgence sanitaire" à cause du coronavirus, une première dans la longue course à l'investiture démocrate dominée par Joe Biden face à Bernie Sanders.

Les démocrates devaient se prononcer la semaine passée dans six Etats lors d'élections primaires pour désigner le candidat qui défiera Donald Trump lors du scrutin présidentiel le 3 novembre. Joe Biden avait été reconnu vainqueur dans quatre de ces Etats, et devrait désormais l'emporter aussi à Washington.

Le gouverneur républicain de l'Ohio Mike DeWine a affirmé sur Twitter, tard lundi soir, que voter en pleine crise de Covid-19 "forcerait les employés des bureaux de vote et les électeurs à se placer dans une situation inacceptable de danger".

Dès lors, sa responsable des services de santé "va ordonner la fermeture des bureaux de vote pour urgence sanitaire", a-t-il précisé, prenant cette décision contre l'avis d'un juge. Ses équipes chercheront auprès de la justice le moyen de permettre aux électeurs de voter d'une autre façon.

Le nombre de cas confirmés du coronavirus aux Etats-Unis a franchi lundi la barre des 4.200 cas, dont plus de 70 morts.

Les scrutins prévus mardi dans trois autres Etats, -Arizona, Floride et Illinois- étaient eux maintenus avec des mesures de précaution renforcées.

Donald Trump avait jugé plus tôt lundi "inutile" de reporter les primaires.

La Louisiane, la Géorgie et le Kentucky, qui devaient voter plus tard, ont d'ores et déjà reporté leurs scrutins à mai et à juin. D'autres Etats pourraient rapidement suivre.