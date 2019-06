Présidentielles américaines: premier round pour les démocrates

Les candidats à la succession de Donald Trump s'affrontent dans un premier débat, ce soir.

Le 3 novembre 2020, Trump tentera de briguer un second mandat présidentiel. Ses opposants démocrates ont un an pour élire celui qui affrontera le dirigeant républicain. Ils sont 23 à briguer ce poste et sont divisés sur de nombreuses questions.

Deux soirées pour 20 candidats

Le premier débat entre les candidats démocrates se tient ce soir, à Miami. Seuls 10 candidats prendront la parole...une deuxième soirée de débat suivra, jeudi, avec les 10 autres dont les favoris: Joe Biden et Bernie Sanders. Sur les 23 candidats officiellement déclarés, seuls 20 ont été autorisés à participer à ce premier débat faute de places, de bons scores dans les sondages et de levées de fonds satisfaisantes.

Chacun des débats durera deux heures et sera minuté: chaque candidat aura droit à des réponses de 60 secondes, suivies de 30 secondes de droit de suite pour que tout le monde puisse s’exprimer.

Les candidats sont attendus sur des sujets aussi variés que l'économie, la santé et les droits des femmes; notamment le droit à l'avortement, en plein recul depuis l'élection de Donald Trump.

Des septuagénaires pour favoris

Joe Biden reste le grand favori des sondages. A 76 ans, cet ancien vice-président de Trump n'est pas un novice. Il traîne quelques casseroles, dont des liens avec des sénateurs démocrates ségrégationnistes mais aussi des accusations d'attouchements sexuels.

Son challenger le plus sérieux est tout aussi âgé: Bernie Sanders a 77 ans. Le socialiste était au coude à coude avec Hillary Clinton lors des primaires démocrates de 2016.

La moyenne d'âge des candidats est assez élevée; la troisième favorite est Elizabeth Warren....70 ans.

Donald Trump détient, pour l'instant, le titre du président élu le plus âgé. Il a 73 ans. La moyenne d'âge des 45 présidents américains est de 55 ans.