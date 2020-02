Présidentielles américaines: Bloomberg propose 5000 milliards de dollars d’impôts sur les riches et les sociétés

Sa proposition, détaillée dans le New York Times, comprend notamment l’abrogation des réductions d’impôts accordées pour les hauts revenus en 2017 par le président Trump, ainsi qu’une nouvelle taxe de 5% sur les revenus supérieurs à 5 millions de dollars par an.

Entré tardivement dans la course à l’investiture démocrate , le milliardaire Michael R. Bloomberg a dévoilé un plan qui permettrait de lever environ 5000 milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales pour l’économie américaine. Ces nouvelles recettes proviendraient de taxes sur les plus hauts revenus et des entreprises et qui toucherait directement son propre portefeuille.

Our tax plan is going to raise trillions of dollars from high-income earners and corporations to pay for our nation's critical priorities. https://t.co/jPKPa2ZxWk

Le plan prévoit également d’augmenter l’impôt sur les plus-values pour les Américains gagnant plus d’un million de dollars par an et limiterait certaines déductions fédérales d’impôts pour les taxes payées au niveau des États et des collectivités locales.

Il supprimerait aussi une déduction fiscale accordée par M. Trump aux patrons d’entreprises à hauts revenus qui ne sont pas organisées en sociétés. L’ancien maire de New York prévoit par ailleurs d’abroger partiellement les réductions d’impôt actuellement en vigueur sur le revenu pour les sociétés, faisant passer leur taux de 21% à 28%. Avant 2017, le taux maximum pour les sociétés était de 35%.

Par contre, ce plan ne soutient pas l’idée d’un "impôt sur la fortune" privilégié par plusieurs des candidats les plus progressistes dans la course, comme les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Cet "impôt sur la fortune" a gagné en popularité auprès des électeurs, mais les conseillers de M. Bloomberg estiment qu’il pourrait être jugé inconstitutionnel, une inquiétude partagée par certains experts juridiques progressistes.

Son plan comprend plus de nouveaux impôts que celui de son rival Joe Biden, mais moins que Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Et la question de la redistribution des richesses est au cœur du débat démocrate. Le parti est traversé par deux courants, le social-libéralisme, qui s’inscrit dans la continuité d’Hillary Clinton, et un courant plus radical, qui s’affirme même comme socialiste.

5000 milliards pour financer soins de santé, logements et infrastructures

Au total, les conseillers de M. Bloomberg estiment que ces augmentations représenteraient jusqu’à 5000 milliards de dollars de nouvelles taxes réparties sur une décennie. Cet argent servirait à financer de nouvelles dépenses en matière de soins de santé, de logement, d’infrastructures et d’autres initiatives. Le montant avancé est supérieur de près de 50% aux augmentations d’impôts proposées par le favori le plus "modéré" de la course à l’investiture démocrate, l’ancien vice-président Joseph R. Biden Jr.

Les conseillers de M. Bloomberg ont déclaré qu’il était possible que le spécialiste de l’information économique et financière propose des mesures supplémentaires pour augmenter encore plus les recettes, en fonction de l’évolution de ses autres plans de dépenses intérieures. Ils ont ajouté que leur candidat ne prévoyait pas de consacrer de recettes à la réduction du déficit actuel de 1000 milliards de dollars, qu’il considère comme un problème à long terme mais pas immédiat.