Présidentielle française 2022 : primaires, candidatures… La rentrée présidentielle dans les starting-blocks

Depuis quelques mois, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste ont déjà annoncé leur candidature pour l’élection présidentielle d’avril 2022. Et puis, il y a tous ceux et toutes celles qui l’évoquent ou qui souhaiteraient l’être.

Des primaires en septembre chez les Verts avec cinq candidats

Elles auront lieu sur deux tours. Le premier du 16 au 19 septembre et le second du 25 au 28 septembre. Le vote se fera en ligne. Et tout le monde peut voter. Trois conditions : avoir plus de 16 ans, signer une charte sur les valeurs et principes du pôle écologiste et payer deux euros pour chaque vote.

Les Verts français sont habitués au principe d’une primaire. Mais pour la présidentielle de 2012 et de 2017, seuls les affiliés pouvaient voter. Cette fois, la primaire est ouverte à tous.

Cinq candidats sont en lice : Jean-Marc Governatori, le moins connu, Delphine Batho, une ex-ministre socialiste de l’Ecologie sous François Hollande, Sandrine Rousseau, une économiste qui avait déjà été impliquée dans la vie du parti, Eric Piolle, le maire de Grenoble et le favori, Yannick Jadot, député européen qui avait remporté la primaire de 2017. Mais qui s’était retiré ensuite pour se ranger derrière le candidat socialiste Benoît Hamon.

Chez les Verts, le favori est toujours battu à la primaire

En tout cas, lors des deux primaires qui ont été organisées, ce fut le cas. Pour la présidentielle de 2012, l’ex-magistrate, Eva Joly, avait battu Nicolas Hulot. Et pour celle de 2017, Yannick Jadot avait battu Cécile Duflot.

Pour ce scrutin, ce qui change, c’est que la primaire est ouverte et plus limitée aux seuls adhérents des Verts. Le nombre de votants sera donc beaucoup plus conséquent car il pourrait attirer une part plus ou moins importante de militants de gauche.

Au PS, Anne Hidalgo rêve d’y aller

Depuis des semaines, la maire de Paris s’y prépare en sillonnant la France et en cherchant des soutiens dans son camp. Son annonce officielle aura normalement lieu dans le courant du mois de septembre.

Anne Hidalgo a gagné facilement les municipales à Paris en 2020 en battant notamment Rachida Dati et le candidat écologiste qui avait voulu l’affronter au premier tour. Anne Hidalgo aime jouer sur sa touche socialo-écologiste qu’elle applique à Paris, en limitant de plus en plus la présence de voitures dans la capitale.

Mais jusqu’ici, Anne Hidalgo ne décolle pas, avec toujours au mieux 7-8% dans les sondages.

Et une primaire est désormais évoquée chez les socialistes

La direction du PS soutient Anne Hidalgo. Mais quelques barons du parti et notamment Stéphane Le Foll, un proche de François Hollande, voudraient aussi pouvoir se présenter. Et dans les statuts du PS, il est prévu que la désignation d’un candidat pour l’élection présidentielle doit notamment passer par un vote des militants. Résultat, il y aura normalement une primaire. Mais une primaire ouverte aux seuls membres du PS. Comme ce fut le cas en 1995 et en 2007.

Toutefois certains socialistes ou ex-socialistes comme Arnaud Montebourg souhaitent aussi se lancer dans la course, mais celui qui fut déjà candidat à la candidature en 2012 et en 2017 et qui n’a jamais gagné, ne compte pas se présenter à cette primaire si elle a lieu.

Et après ces primaires, que vont décider les Verts et les socialistes ?

Il y a quelques mois, les directions des deux partis évoquaient une candidature commune. Mais qui ? Et comment choisir ?

Les Verts, après leur victoire aux municipales dans des villes comme Lyon, Strasbourg et Bordeaux, estimaient être en position de force. Les socialistes, qui ont gardé facilement cinq régions aux régionales de 2021, ont le même sentiment. Mais les Verts comme les socialistes savent, au vu des sondages notamment, que s’ils vont à l’élection présidentielle avec chacun leur candidat, ils ne dépasseront sûrement pas la barre des 10%. Cela promet des discussions animées dans les prochaines semaines.

La droite est aussi en questionnement

Pour déterminer qui pourrait la représenter à l’élection présidentielle, les Républicains vont lancer cette semaine une vaste enquête auprès de 15.000 sympathisants de la droite et du centre sur les candidatures proposées et sur le mode de désignation, primaire ou pas ?

Et le 25 septembre, lors d’un congrès, le parti tranchera la ligne à suivre. Mais a priori, faute de leadership, il y aura une primaire qui opposera au moins Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et Michel Barnier, ancien commissaire européen et ancien négociateur pour l’Europe lors des discussions avec le Royaume-uni sur le Brexit.

Et il y a Xavier Bertrand

Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, qui a déjà été ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, a déjà tracé sa route. Il a déjà annoncé sa candidature pour la présidentielle il y a quelques mois et il a passé ses mois de juillet et d’août à sillonner la France comme un candidat à la présidentielle.

Et lui, la primaire, il n’en veut pas. Particularité de Xavier Bertrand, il a claqué la porte des Républicains et il veut être libre. Mais chez les Républicains, ses détracteurs rappellent qu’il ne pourra pas gagner sans faire le plein de voix au sein du parti.

Que va-t-il se passer dès lors en cas de primaire sans lui ? Il est aussi inimaginable que la droite se retrouve avec deux candidats en avril prochain.

Pour l’instant, en tout cas, à droite, c’est lui qui est en tête dans les sondages. Mais Xavier Bertrand ne décolle pas vraiment. Il est toujours entre 15 et 18% dans les intentions de vote.

Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron observe la situation

Il a le temps pour lui. Il veut aussi montrer que lui, il travaille. Emmanuel Macron annoncera sa candidature le plus tard possible. Sans doute en 2022. Le contraire serait une surprise… Inimaginable.

Il a le temps pour lui mais aussi les sondages. Dans tous les cas de figure jusqu’à présent, il est donné à coup sûr au second tour de la présidentielle avec Marine Le Pen et dans tous les sondages, il est donné vainqueur. Sa cote de popularité est aussi en hausse. Rien à voir avec Sarkozy ou Hollande à quelques mois de la fin de leur mandat.

Emmanuel Macron part donc favori. Mais rien n’est dit. Premier tour de la présidentielle, normalement le 10 avril 2022 et le second, le 24.