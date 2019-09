Présidentielle en Tunisie: les électeurs entre indécision et abstention

Les Tunisois sont arrivés au compte-goutte devant le bureau de vote de La Goulette, un quartier populaire non loin de la capitale. Pour la plupart, ils sont âgés ; il n'y a pas de jeunes. "Je dois vote parce que je suis un citoyen tunisien et je dois faire mon devoir, affirme un homme qui avoue pourtant qu'il ne sait pas pour qui il va voter. Franchement, je n'ai aucun choix. Je vais voir la liste et voter Zbidi, l’ex militaire, ou je sais pas quoi… Peut être celui là, ou peut être un autre." Abdelkrim Zbidi est un des 26 candidats de ce premier tour des présidentielles, mais il n'a jamais dépassé 3% dans les sondages.

Il faut dire que les candidats n’ont eu que deux semaines pour présenter leur programme, les électeurs ont donc du mal à faire leur choix. Lors de la dernière présidentielle, en 2014, ils avaient dû départager deux tendances politiques : les islamistes et les séculiers, dont était issu le président sortant Béji Caïd Essebsi, décédé en cours de mandat le 25 juillet dernier.

Tout est cher

Aujourd’hui, le choix est bien plus compliqué. Des forces populistes ont émergé, et surtout, les préoccupations des électeurs ont changé : ils ne savent pas forcément quel président choisir mais ils savent sur quoi il devra se concentrer. "Notre dinar est à bas fond, tout est cher, soupire un électeur. J'espère que nous trouverons l’homme idéal pour nous guider et nous sortir de ce mauvaise pas. l’homme idéal pour nous guider et nous sortir de ce mauvais pas." Les derniers sondages plaçaient trois hommes en tête : l'actuel chef du gouvernement Youssef Chahed (du parti libéral Tahya), l'homme d'affaires Nabil Karoui (du parti Qalb), toujours incarcéré, et l'universitaire Kaïs Saïed (indépendant).

A la mi-journée, le taux de participation était très faible (16%). Les premiers résultats pourraient tomber dans la soirée. A noter que le scrutin a été marqué par un autre événement, très symbolique : le décès de la veuve de l'ancien président Béji Caïd Essebsi, à l'âge de 83 ans.