Présidentielle en Tunisie: deux candidats anti-système assurent être qualifiés au 2e tour

L'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui et l'universitaire indépendant Kais Saied, deux candidats "anti-système", ont affirmé dimanche soir être qualifiés pour le 2e tour de la présidentielle en Tunisie se basant sur deux sondages convergents.

"Nabil Karoui est au second tour", a indiqué à l'AFP une responsable de son parti, Qalb Tounes, tandis que de son côté Kais Saied déclarait être arrivé "le premier au premier tour", s'appuyant sur ces sondages qui le donnent en tête avec quatre points d'écart devant Nabil Karoui.

"Nous espérons qu'il sera libéré demain et qu'il puisse mener campagne de façon équitable", a déclaré de son côté l'épouse de Nabil Karoui, Salwa Smaoui, devant la presse, avant de lire une lettre écrite par son mari. "Nous espérons pour ce second tour que l'injustice cesse et que la compétition électorale soit équitable envers les deux candidats, avec un respect total de la Constitution, des lois et de la volonté des citoyens et des électeurs", a-t-elle lu.

Taux de participation "acceptable"

Les sondages, effectués par les instituts tunisiens Sigma Conseil et Emrhod, donnent Kais Saied à environ 19%, et Nabil Karoui à environ 15%. Le premier candidat à la magistrature suprême présenté par le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, Abdelfattah Mourou, arrive troisième avec 11 à 12%, loin devant le Premier ministre Youssef Chahed, situé entre 7 et 8% selon ces sondages.

Sept millions de Tunisiens étaient appelés dimanche à voter pour le premier tour de la présidentielle, disputé par 26 candidats. Le taux de participation au premier tour de la présidentielle a atteint 45,02%, a annoncé l'Instance chargée d'organiser les élections.

"C'est un taux acceptable", a estimé le président de cette instance, Nabil Baffoun, qui avait rappelé qu'en 2014, la participation pour le premier tour s'était établie à 64% en fin de journée.