Présidentielle en RDC: les six recalés ont tous saisi la Cour constitutionnelle

Les six candidats recalés à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo ont tous saisi la Cour constitutionnelle à la date-butoir de mardi contre la décision de la commission électorale d'invalider leur dossier, a-t-on appris auprès des deux derniers d'entre eux.

Ces deux novices, dont la seule femme en course, ont déposé leur dossier tout comme l'ex-chef de guerre et ex-vice président Jean-Pierre Bemba, et trois anciens Premier ministres, tous candidats à la succession du président Joseph Kabila.

A trois mois des élections prévues le 23 décembre

La commission électorale nationale indépendante (Céni) a déclaré irrecevables six candidatures sur 25 dans sa liste provisoire. La Cour constitutionnelle doit désormais délibérer et renvoyer ses décisions à la Céni, qui annoncera la liste définitive des candidats le 19 septembre, à trois mois des élections prévues le 23 décembre.

Mardi, Marie-Josée Ifoku Mputa a déposé son recours contre son "défaut de nationalité congolaise d'origine" invoquée par la Céni, a indiqué son entourage à l'AFP. Pour sa part, Jean-Claude Moka Ngolo Mpati affirme avoir été écarté car la Céni n'arrive pas à récupérer sa caution de 100.000 dollars auprès de la Direction générale des recettes administratives (DGRAD).



