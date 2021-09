Présidentielle en France : Le Pen et Hidalgo se lancent, Zemmour et Macron font durer le suspense

A sept mois de l’élection présidentielle française, les candidats se calent les uns après les autres dans les starting-blocks. Ce week-end, la socialiste Anne Hidalgo et la RN Marine Le Pen ont lancé leurs campagnes. D’autres se laissent désirer, comme le polémiste Eric Zemmour, qui ne cache plus son "envie" de se lancer, et le grand favori, le président sortant Emmanuel Macron. Le point sur les candidats déclarés et attendus.

A gauche : ça se bouscule déjà