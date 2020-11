Présidentielle aux USA : quand les milices afro-américaines donnent, elles aussi, de la voix

Dans le gigantesque État du Texas, à Forth Worth, grande ville à côté de Dallas, des hommes, se présentant comme des "mercenaires", se sont organisés en milices. Ils sont postés à l’entrée de certains bureaux de vote, leurs armes chargées. Ils sont afro-américains. "Sans arme, nous n’avons pas de voix. Dès qu’on sort ce fusil, les Blancs écoutent" expliquent-ils. Leur but : montrer que leur communauté est là. Et ne pas se laisser intimider par des pro-Trump.

Opposés aux milices d’extrême-droite , en forte recrudescence depuis les années 80, ces groupes armés font de plus en plus parler d’eux depuis l’avènement du mouvement Black Lives Matter .

Les journalistes du Monde ont rencontré eux aussi des miliciens en Virginie . Leur leader justifie l’action de son groupe armé : "Protéger notre communauté contre toute menace", du "déclin moral des Etats-Unis " aux " manifestations violentes et illégales". Pour cela, il faut selon lui aider la police et défendre ce fameux deuxième amendement.

Selon Radio-Canada, l’histoire récente des milices a pris une expansion dans les années 90. A cette époque, la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, commence à prôner l’autodéfense armée. Cela donne donc une légitimité aux miliciens. Ceux-ci, outre l’affection toute particulière qu’ils ont pour les armes à feu, sont également très sensibles à la liberté individuelle. La liberté d’expression, notamment (qui est lui, un droit qui fait l’objet du premier amendement). Ils ne veulent plus de taxe, plus d’ordres de Washington non plus. Ils prônent un pouvoir local fort (exemple : la NFAC, citée ci-dessus, qui milite pour l’indépendance du Texas) et sont souvent conspirationnistes et volontiers survivalistes.

Ces milices font craindre des troubles qui pourraient survenir après le scrutin présidentiel à venir. Comme les Proud Boys, ce groupe d’extrême-droite citée par le président Trump lors du premier débat face à Joe Biden. "Proud Boys, mettez-vous en retrait et tenez-vous prêts" avait déclaré le candidat Républicain.

Au pays de l’Oncle Sam, la tension et les clivages entre différents groupes sont extrêmes à la veille de l’élection, ce qui fait craindre à de nombreux observateurs "des risques inédits".

