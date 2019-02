Présidentielle au Sénégal le 24 février: quels candidats, quel contexte et quels enjeux?

Souvent présenté comme un exemple de stabilité en Afrique, le Sénégal s’apprête à se choisir un nouveau président. Nouveau ? Pas si sûr. Macky Sall, qui dirige le pays depuis sept ans, est donné grand favori de ce scrutin, et pourrait bien se voir reconduit pour un deuxième mandat présidentiel. Face à lui, quatre autres candidats se présentent.

Le président sortant, Macky Sall, part favori

Dimanche 24 février, lors du premier tour de l’élection présidentielle, les Sénégalais se rendront donc dans les bureaux de vote pour choisir parmi cinq hommes.

À commencer par le président sortant, Macky Sall, qui se présente pour un second mandat. Il va jouer sur sa visibilité, sur son bilan aussi. A 51 ans, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) va faire valoir ses avancées en matière d’infrastructures. Sous son mandat, le Sénégal s’est doté d’un nouvel aéroport international. Une nouvelle ville est en train de voir le jour : sortie de nulle part, Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, doit devenir un nouveau centre administratif, commercial et industriel, destiné à désengorger la capitale. Dans cet immense chantier, on voit s’élever, à une vitesse folle, hôtels, centre de conférence, complexe sportif, immeubles de bureaux, et autres tours de logement.

Le président sénégalais se targue aussi d’avoir réalisé plus de 200 km d’autoroutes (il n’en existait pas auparavant). Macky Sall qui, à l’approche du scrutin, a aussi multiplié les inaugurations, notamment en décembre, celle du tout nouveau Musée des civilisations noires de Dakar, et tout récemment, celle du TER, un train censé rallier Dakar à Diamniadio et plus tard à l’aéroport. Un train qui ne sera pourtant pas opérationnel avant plusieurs mois.

Autant de réalisations qui sont destinées à favoriser le développement économique du Sénégal, mais qui n’ont que peu d’impact sur la qualité de vie des Sénégalais.