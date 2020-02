Présidentielle américaine : Soirée chaotique pour les démocrates dans l'Iowa

Le premier scrutin des primaires pour désigner le démocrate qui affrontera Donald Trump à la présidentielle américaine a tourné au fiasco lundi soir dans l'Iowa face à l'incapacité des organisateurs à publier des résultats. Les électeurs de l'Etat du Middle West se sont rassemblés dans plus de 1.600 écoles, salles municipales et autres bâtiments publics pour choisir celui qui selon eux incarnera le mieux l'opposition à Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. L'Etat rural de l'Iowa, majoritairement blanc, était le premier test pour les onze candidats démocrates. Après plus d'un an de pré-campagne électorale et plus de 800 millions de dollars de dépenses, les résultats des caucus de l'Iowa devaient fournir certaines réponses à un parti qui essaie désespérément de trouver un moyen de battre Donald Trump le 3 novembre prochain. Mais le Parti démocrate local a fait savoir qu'il devait procéder à des "contrôles qualitatifs" après avoir découvert des "incohérences" dans le décompte des résultats, dont on ignore encore quand ils seront publiés.

Bernie Sanders revendique la victoire "Quand les résultats seront annoncés, j'ai le sentiment que nous allons avoir un très très beau succès ici en Iowa", a lancé le sénateur Bernie Sanders, favori des sondages dans le premier Etat à voter. "Ce jour marque le début de la fin pour Donald Trump", a martelé le héraut de l'aile gauche. Chez les candidats plus modérés, l'ex-maire Pete Buttigieg a prononcé lui aussi un discours très offensif allant jusqu'à se dire "victorieux". "Iowa, tu as surpris le pays", a-t-il lancé. Joe Biden, en tête des intentions de vote au niveau national depuis des mois, s'est montré plus prudent en prédisant un vote "serré". Signe d'une possible contre-performance pour l'ancien vice-président de Barack Obama: l'entourage de la sénatrice Amy Klobuchar, qui n'a jamais décollé au niveau national, a estimé qu'elle faisait au moins jeu égal avec lui. "Nous savons qu'il y a des retards mais nous savons aussi que nous sommes au-delà de nos espérances", a dit cette élue modérée du Midwest. Comme d'autres, Amy Klobuchar devait prendre dans la foulée un avion pour le New Hampshire, deuxième Etat à voter, le 11 février, alors que le vainqueur de l'Iowa n'était pas connu. Car cinq heures après le coup d'envoi des "caucus", le Parti démocrate n'était pas en mesure de dire quand les résultats seraient annoncés -- pas avant mardi dans la journée, selon certains médias américains. Les organisateurs évoquaient des "incohérences" dans leur compilation et expliquaient vouloir s'assurer de la fiabilité des données.

Frustration palpable Ils ont toutefois démenti toute irrégularité, alors que le camp de Donald Trump a aussitôt accusé les dirigeants démocrates de tricherie. La frustration était cependant palpable, dans un pays qui a connu d'autres déboires dans l'organisation d'élections. "L'application censée transmettre au parti les résultats des caucus n'a pas marché, tout comme le système téléphonique de secours", a protesté l'équipe Biden dans une lettre aux organisateurs, demandant des "explications" et un droit de regard sur leurs "méthodes". Ce fiasco s'ajoute à un système déjà complexe, avec quelque 1.700 "caucus" ou assemblées où les électeurs se sont regroupés pour désigner leur candidat lors de deux tours de scrutin dans une ambiance parfois tumultueuse. L'Iowa, petit Etat rural, enneigé en cette période de l'année, lance la saison des primaires depuis les années 1970. Il est important parce qu'il est le premier: il n'octroie que peu de délégués appelés à désigner in fine le candidat à la Maison Blanche, mais un bon résultat ou une contre-performance peut changer la dynamique d'une candidature. Bernie Sanders compte ainsi sur une victoire pour prendre l'ascendant sur Joe Biden. Suivent, dans les intentions de vote, Pete Buttigieg puis les sénatrices Elizabeth Warren et Amy Klobuchar, sur un total de onze candidats encore en lice. Timothy Formanek, 45 ans, est un indépendant qui vote démocrate cette année, et il a choisi Joe Biden, le "plus expérimenté". "Je pense qu'il va vraiment aider à redresser l'Amérique, surtout après ce qu'on a vécu depuis trois ans et demi", dit-il. Car au-delà des clivages de programme entre l'aile gauche, représentée par Bernie Sanders et Elizabeth Warren, et un courant plus modéré, porté par Joe Biden, Pete Buttigieg ou encore Amy Klobuchar, la base démocrate espère surtout trouver celui ou celle qui sera le plus à même de battre le président républicain sortant le 3 novembre. Seulement, tous n'ont pas la même vision de ce candidat idéal. Pour Brody Diehn, 22 ans, "Bernie" est "le meilleur pour s'élever contre la corruption de notre gouvernement". Ce caissier dans une épicerie de Des Moines apprécie également Elizabeth Warren, mais pas Joe Biden. "Si c'était Biden contre Trump, je voterais pour Trump, car je pense que Biden est le problème du Parti démocrate. On élit les mêmes personnes année après année, et c'est un échec", lâche-t-il.



L'ombre de Trump plâne sur la primaire démocrate Le président sortant a lui remporté d'emblée les "caucus" républicains dans l'Iowa -- une simple formalité. Mais son ombre planait sur la primaire démocrate: Donald Trump doit prononcer mardi son discours annuel sur l'état de l'Union avant d'obtenir, mercredi, un acquittement quasi certain lors de son procès en destitution. Qu'ils soient nouveaux venus comme Pete Buttigieg (38 ans), ou âgés comme Bernie Sanders (78 ans) et Joe Biden (77 ans), chacun veut être ce candidat capable d'empêcher le président sortant d'obtenir un second mandat. Le milliardaire Michael Bloomberg, ex-maire de New York, a lui fait l'impasse sur ces "caucus" et concentre son immense fortune sur des Etats votant plus tard et qui rapportent beaucoup de délégués en vue de l'investiture.