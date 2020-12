Présidentielle américaine : le collège électoral confirme la victoire de Joe Biden

Joe Biden deviendra le 20 janvier le 46e président de l’histoire du pays. Sa victoire à l'élection présidentielle aux Etats-Unis a été confirmée par une majorité des grands électeurs. Donald Trump a officiellement perdu les élections américaines.

Le président élu Joe Biden a reçu suffisamment de votes électoraux pour décrocher officiellement la présidence. Cette procédure qui a réuni 538 hommes et femmes, citoyens méritants et anonymes, n'a fait que confirmer et ce, sans surprise, la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris avec 306 voix de grands électeurs contre 232 au détriment de Donald Trump.

►►► À lire aussi : Joe Biden et Kamala Harris élus personnalités de l’année 2020 par le Time Magazine

Le vote des grands électeurs de Californie, Etat remporté très largement par Joe Biden avec plus de 63% des voix, a permis au démocrate de franchir la barre des 270 suffrages, synonyme de victoire.

Le vote d'aujourd'hui au collège électoral est une étape procédurale qui passe généralement inaperçue. Mais cette année, cela a pris une importance démesurée puisque le président sortant, Donald Trump, continuait de contester les résultats des élections américaines.