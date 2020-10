Présidentielle américaine: au Michigan, les deux camps mènent une guerre acharnée sur le terrain

Detroit, Michigan. Partout le même message : sur des affiches de 10 mètres le long des autoroutes, dans des spots diffusés à la radio ou sur une banderole tirée par un avion tous les jours au-dessus de la ville : "VOTE" en français "VOTEZ". La participation électorale dans cet État très disputé sera une clé de la présidentielle américaine.

Les républicains et les démocrates l’ont bien compris. Les pro-Biden se concentrent sur les voix à Detroit même, où la communauté noire représente plus de 80% de la population. Les républicains visent eux les banlieues de la ville.

Road trip en porte à porte…

Côté républicain, une application permet aux démarcheurs de savoir à quelle porte ils vont frapper. Leurs motivations sont diverses, comme pour Pam Anderson, militante "pro-life" (anti-avortement) : "Nous nous mobilisons pour sauver des bébés. La vie, la liberté, la recherche du bonheur, c’est ce que nous avons aux Etats-Unis et on veut que cela reste comme ça".

Sheryl, membre du groupe Black Women for Trump, elle cible les Afro-Américains : "Les démocrates n’ont fait que détruire les familles afro-américaines et donc les communautés en général. J’ai grandi dans le Sud avant que les démocrates commencent à nous aider et on était bien mieux sans eux. Nous n’avions pas de gang, nous n’avions pas de drogues. Mais, ils ont détruit les communautés afro-américaines et c’est ce qu’on récolte maintenant."

Dans un Etat au passé industriel comme le Michigan, l’emploi est souvent un enjeu crucial, notamment dans le secteur automobile. Alors Greg, un restaurateur qui offre aux militants un lunch fait de burgers, emploie l’argument de l’économie pour défendre le bilan de Trump : "Je l’ai remarqué avec mon propre business ! Nos recettes se sont améliorées d’année en année. Les gens ont plus de pouvoir d’achat. Ils vont au restaurant, partent en vacances, achètent des voitures. On peut le sentir que cela revient vers les commerçants".