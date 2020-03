Présidentielle américaine: Amy Klobuchar se retire de la course et apporte son soutien à Biden

La sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar va se retirer de la course à l'investiture démocrate et soutenir Joe Biden pour tenter d'unifier les "modérés", annoncent ce lundi les médias américains. Elle devrait rejoindre l'ancien vice-président à Dallas (Texas) lundi soir.

Après un début de course encourageant avec une surprenante troisième place dans le New Hampshire, Amy Klobuchar a peiné à déployer sa campagne et à s'affirmer au niveau national.

Sa décision intervient au lendemain du retrait d'un autre candidat modéré à la Maison Blanche, Pete Buttigieg, qui n'a pas donné de consignes de vote à l'approche du "Super Tuesday", lors duquel 14 Etats américains se prononceront ce mardi dans la primaire démocrate.