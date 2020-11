Présidentielle américaine : à minuit, un petit village du New Hampshire lance l'élection présidentielle américaine

Les cinq électeurs de Dixville Notch, un hameau de 12 habitants du nord-est des États-Unis, ont lancé symboliquement l'élection présidentielle mardi à minuit, en votant à l'unanimité pour le démocrate Joe Biden.

Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de "First in the Nation" (Premier du pays).

Hormis le village voisin de Millsfield qui votait également dans la nuit, la plupart des bureaux de vote de la côte est ouvriront à 06h00 (12h00 heure belge) ou 07h00 (13h00 HB) mardi. Un troisième village de la région, qui suivait la même tradition, a annulé le vote nocturne à cause de la pandémie de coronavirus.

Le scrutin n'a pris que quelques minutes à Dixville Notch, comme le dépouillement et l'annonce des résultats: cinq votes pour Joe Biden, aucun pour le président républicain Donald Trump, qui brigue un second mandat.

Les Otten, "un électeur républicain depuis toujours", a affirmé qu'il voterait pour le démocrate Joe Biden. "Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de sujets mais je pense qu'il est temps de trouver ce qui nous unit, pas ce qui nous divise", a-t-il souligné dans un message diffusé sur le compte Twitter du village.

Les lois électorales de ce petit État du nord-est permettent aux municipalités de moins de 100 habitants d'ouvrir leurs bureaux de vote dès minuit et de pouvoir les fermer lorsque l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales ont accompli leur devoir civique.

Toutefois, le fait d'être le premier ne fait pas de Dixville Notch un oracle: en 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton y avait battu Donald Trump, qui l'avait finalement emporté.