Présidentielle américaine 2020 : qui est Kamala Harris, la première femme vice-présidente ?

Kamala Harris a grandi à Oakland, dans la Californie progressiste des années 1960, fière de la lutte pour les droits civiques de ses parents immigrés : un père jamaïcain professeur d’économie, et une mère indienne, aujourd’hui décédée, chercheuse spécialiste du cancer du sein. La candidate démocrate suivra un cursus en science politique à l’université Howard, fondée à Washington pour accueillir les étudiants afro-américains en pleine ségrégation, et rappelle régulièrement son appartenance à l’association d’étudiantes noires "Alpha Kappa Alpha".

Cette élection est historique à plusieurs égards. Premièrement, Donald Trump est le premier président depuis George Bush "père" en 1992 à ne pas être élu pour un second mandat. Deuxièmement, pour la première fois de l’histoire des Etats-Unis, une femme va endosser le rôle de vice-présidente. Mais pas n’importe quelle femme ! Kamala Devi Harris, une Afro-Américaine et Afro-Indienne. Tout un symbole dans ce pays divisé par le racisme.

Un rêve de présidence

Kamala Harris s’était porté candidate à l’investiture démocrate pour cette présidentielle 2020. Une procédure extrêmement coûteuse que devra abandonner celle qui rêve de devenir la première femme noire présidente des Etats-Unis. "Ma campagne pour être élue présidente ne dispose tout simplement pas des moyens dont nous avons besoin pour continuer" avait écrit Harris. "Je ne suis pas une milliardaire. Je ne peux pas financer ma propre campagne"

Rapidement après cet abandon, on l’a désignée comme la parfaite colistière pour Joe Biden. Une femme Afro-Américaine et Afro-Indienne, dans un moment où les tensions raciales sont au plus fort et où le mouvement Black Lives Matter connaît un soutien mondial. L’humour que dégage Kamala Harris plaît également aux Américains. Avant que Joe Biden n’entre en campagne, elle avait plaisanté que l’ancien vice-président ferait, si elle remportait la Maison Blanche, un "excellent" bras droit pour elle.

C’est finalement le 11 août dernier que Joe Biden a annoncé avoir choisi Kamala Harris comme colistière pour cette présidentielle 2020 qui les aura donc menés jusqu’à la Maison Blanche.