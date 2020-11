Présidentielle américaine 2020 : où en est-on en Pennsylvanie, l’une des clés de voûte de cette élection ?

Avec ses 20 grands électeurs, la Pennsylvanie est un Etat qui risque de s’avérer décisif dans prochaines heures. Cette véritable clé de voûte permettra au candidat qui l’emporte de faire un large pas vers la victoire.

Pour rappel, le premier à atteindre 270 grands électeurs sera désigné vainqueur. À l’heure actuelle, Joe Biden en compte 238 contre 213 pour Trump.

Cet Etat qui vote traditionnellement démocrate s’était tourné de manière assez inattendue vers Donald Trump il y a 4 ans. Les Pennsylvaniens se seront-ils à nouveau tournés vers le parti de Joe Biden ? Coup d’œil sur ce que l’on sait ce mercredi à 15 heures.

Trump est en tête

Si de nombreux Etat ont déjà été donnés à l’un ou l’autre candidat, la Pennsylvanie se fait prier pour désigner un gagnant.

A l’heure actuelle, c’est le président sortant qui est en tête dans cet Etat. Selon les derniers chiffres, Donald Trump serait largement vainqueur grâce au vote présentiel, dans les bureaux de vote. Ce sont 55,1% de ces électeurs qui se sont déplacés qui ont coché le nom de Trump contre 43,6% pour Joe Biden.

Un écart qui pourrait être considéré comme conséquent, mais peut-on pour autant déjà ajouter les 20 grands électeurs de cet Etat au candidat républicain ? Pas vraiment.

1,4 million de votes par correspondance manquants

On en parle depuis quelques semaines, le vote par correspondance a été le moyen de vote choisi par près de 60 millions d’Américains à travers le pays.

Cette affluence historique crée des engorgements dans les centres de comptage. La Pennsylvanie n’est pas épargnée par ce phénomène. A l’heure actuelle, seuls 44% de ces bulletins de vote par correspondance ont été comptabilisés dans cet Etat. Les 56% restants représentent 1,4 million de bulletins à traiter.

Or, ce moyen de vote a été largement utilisé par les partisans du démocrate Joe Biden. Depuis le début de sa campagne, il a mis un point d’orgue à faire respecter les mesures sanitaires contre le coronavirus, d’où cette demande de vote à distance aux Américains.

Selon le New York Times, ce sont 80% des bulletins de vote par correspondance qui vont actuellement dans l’escarcelle de Joe Biden. Si cette tendance se poursuit dans les bulletins qui restent à dépouiller, il se pourrait bien que Biden rafle la mise en dépassant sur le fil Donald Trump.

En Pennsylvanie, les lois sont telles que les bulletins de vote portant le cachet du jour de l’élection seront encore recevables jusqu’à vendredi. Il est donc fort probable que cet Etat ne déclare pas un parti gagnant ce mercredi, mais qu’il faille attendre que le comptage se poursuive dans les prochains jours.

Une conférence de presse est prévue avant 11 heures (17 heures en Belgique). Les autorités locales donneront des informations sur l’avancée du dépouillement.

Le Michigan en fin de journée

Un peu plus au nord, le Michigan et ses 16 grands électeurs connaissent une situation assez similaire. Trump est actuellement de peu en avance dans les résultats (49,5% contre 49% pour Biden), mais le vote par correspondance risque également de changer la donne.

Le secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, a déclaré que "des centaines de milliers" de bulletins de vote par correspondance restent à comptabiliser dans l’État.

"Nous sommes sur la bonne voie pour avoir une vision beaucoup plus complète, si ce n’est la grande majorité des juridictions, d’ici la fin de la journée", a-t-elle déclaré à CNN. "Deux tiers de nos électeurs ont voté par correspondance. Nous avons donc encore beaucoup de bulletins à compter. J’appelle vraiment chaque candidat en lice en ce moment, comme la grande majorité l’a fait, à respecter le processus et à s’assurer et se joindre à nous pour garantir que chaque vote comptera et que cela déterminera le résultat de toute élection dans le Michigan", a déclaré Mme Benson.