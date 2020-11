Présidentielle américaine 2020 : les espoirs démocrates de reprendre le Sénat américain se réduisent

Les démocrates voyaient mercredi leurs chances de gagner la majorité au Sénat américain se réduire grandement après les victoires de deux sénateurs républicains qui étaient apparus en difficulté dans les sondages. Lors des élections parlementaires et présidentielle de mardi, les démocrates sont parvenus à conserver leur majorité à la Chambre des représentants.

Au Sénat, ils ont arraché deux sièges aux républicains dans le Colorado et dans l'Arizona. Mais les républicains ont contré en battant un sénateur démocrate dans l'Alabama, tout en maintenant les sièges d'élus qui semblaient menacés. Et en faisant mentir, au passage, les sondages qui prédisaient un effet négatif de Donald Trump sur les républicains les plus vulnérables.

Deux grands alliés du président républicain ont été réélus: le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et le sénateur de la Caroline du Sud, Lindsey Graham. "Nous avons réussi!" a tweeté plus tard la sénatrice républicaine de l'Iowa, Joni Ernst, alors que les sondages l'avaient montrée en mauvaise posture contre sa rivale démocrate.

Dans une autre course serrée, le sénateur de la Caroline du Nord Thom Tillis a dit avoir remporté une "victoire historique". "C'est une victoire stupéfiante que nous avons décrochée ce soir, et nous l'avons fait contre tous les pronostics, pas vrai?" a lancé le sénateur républicain à des partisans en liesse.

Les républicains contrôlent actuellement le Sénat avec 53 sièges sur 100. Trente-cinq sièges étaient en jeu mardi. Le contrôle de la chambre haute du Congrès américain est l'un des enjeux cruciaux du scrutin de mardi. Les démocrates doivent s'emparer de quatre sièges pour reprendre la majorité du Sénat, ou de trois si le démocrate Joe Biden remporte la présidentielle puisque la vice-présidente élue Kamala Harris pourrait alors, selon la Constitution, voter pour départager un vote 50-50.

L'opposition espérait prendre aux républicains plusieurs sièges qui semblaient vulnérables. Mais leurs espoirs ont ainsi déjà été déçus dans l'Iowa, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud.

Dans le Maine, la sénatrice républicaine Susan Collins avait au milieu de la nuit une avance de six points de pourcentage, avec plus de 65% des bulletins dépouillés. Les espoirs démocrates reposaient toutefois encore sur cet Etat, ainsi que sur la Géorgie. Fait rare: cet Etat conservateur a organisé deux élections sénatoriales le 3 novembre. Dans la première, le sénateur républicain sortant, David Perdue, apparaissait en tête devant le démocrate Jon Ossoff dans la nuit de mardi à mercredi. Mais la victoire ne lui avait pas encore été attribuée. Dans la deuxième, une élection partielle, le candidat démocrate, Raphael Warnock, s'est qualifié pour un deuxième tour contre la sénatrice républicaine sortante Kelly Loeffler, le 5 janvier.

Si les démocrates parvenaient à décrocher le siège dans le Maine ou la Géorgie, en plus de l'Arizona, le contrôle du Sénat pourrait alors se jouer lors de ce deuxième tour de l'élection partielle en Géorgie.

"AOC" réélue

L'ex-gouverneur démocrate du Colorado, John Hickenlooper a battu, dans son Etat, le sénateur républicain sortant Cory Gardner. Dans l'Arizona, l'ex-astronaute américain Mark Kelly a battu la sénatrice républicaine et ex-pilote de chasse Martha McSally. Mais dans l'Etat conservateur de l'Alabama, Tommy Tuberville, un ex-entraîneur de football américain, l'a emporté face au sénateur démocrate Doug Jones.

En Caroline du Sud, l'influent sénateur Lindsey Graham a battu le candidat démocrate Jaime Harrison. Face à des sondages serrés et au montant record levé par son rival progressiste afro-américain, de vingt ans son cadet, Lindsey Graham était un temps apparu en grande difficulté.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell a été réélu avec un avantage confortable dans son Etat du Kentucky. Fin stratège au visage impassible, il a obtenu, sous le mandat de Donald Trump, la confirmation par le Sénat de plus de 200 juges conservateurs, dont trois magistrats à la Cour suprême. La chambre haute a le pouvoir de confirmer les magistrats nommés par le président américain.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est dite "fière" mardi de la "victoire" de sa majorité. Les 435 membres de cette chambre basse sont élus tous les deux ans. La jeune star démocrate du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez a notamment été facilement réélue mardi dans sa circonscription new-yorkaise.