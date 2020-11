Présidentielle américaine 2020 : le Texas reste dans l'escarcelle de Donald Trump

Donald Trump remporte l'État du Texas et ses 38 grands électeurs, selon les projections de la chaîne américaine NBC et l'agence de presse AP. Le républicain comptabilise dès lors, à l'heure actuelle, 212 grands électeurs, contre 223 pour son rival démocrate, Joe Biden.

Le premier des deux candidats qui s'adjugera 270 grands électeurs sur les 538 que compte le pays remportera l'élection présidentielle américaine.

►►► À lire aussi : Revivez les temps forts de cette journée d’élection présidentielle américaine

►►► A lire aussi : Présidentielle américaine 2020 : Donald Trump vainqueur en Floride, le "swing state" reste républicain

►►► Lire aussi : Trump ou Biden ? Résultats, déclarations, analyses… Suivez minute par minute les temps forts de l’élection présidentielle américaine

En remportant le Texas, la Floride et l'Ohio, Donald Trump a fait une partie importante de son retard face à Joe Biden. Mais le candidat démocrate arrive, sans surprise, en tête dans les Etats de la côte Ouest, dont la Californie et ses 55 grands électeurs, ainsi que dans plusieurs Etats du Nord-Est des Etats-Unis, lui permettant provisoirement de devancer son concurrent républicain, Donald Trump avec 224 grands électeurs contre 213, selon le décompte du New York Times et de la NBC.

Dans des Etats-Unis traversés par des crises sanitaire, économique et sociale d'une ampleur historique, les Américains se préparaient à une longue nuit, voire de longues journées d'attente, à l'issue d'une campagne particulièrement agressive.