Présidentielle américaine 2020 : Le Mississippi décide de remplacer l'étendard confédéré par un nouveau drapeau

En marge du scrutin présidentiel américain, les citoyens du Mississippi ont aussi approuvé un nouveau drapeau pour leur Etat qui était le dernier aux USA à encore arborer l'emblème de la Confédération.

Les citoyens du Mississippi ont donné leur aval à un nouveau drapeau présentant cette fois une fleur de magnolia, et les couleurs rouge, jaune et bleu. Il remplacera l'étendard controversé, datant de 1894 et composé d'un fond rouge, croix bleue en diagonale avec de petites étoiles blanches, qui représentait les Etats du Sud, opposés à l'abolition de l'esclavage, lors de la guerre de Sécession.

La décision de remplacer ce drapeau est intervenue en 2020 alors qu'une vague de manifestations antiracistes à travers les Etats-Unis a ravivé la polémique sur la persistance de symboles évoquant l'esclavage. Les parlementaires du Mississippi ont décidé qu'un nouveau drapeau de l'Etat devrait être adopté.

Invités à se prononcer le 3 novembre, les Mississippiens ont approuvé à plus de 70% leur nouveau drapeau, qui contient aussi la phrase iconique "In God We Trust" ("En Dieu nous avons foi", en français).

