Présidentielle américaine 2020 : l'Etat du Wisconsin, oracle encore mystérieux de l'élection Trump-Biden

Dans le comté de Juneau à 250 kilomètres de Chicago, les habitants sont fiers. Depuis 1964, ils ont misé sur le bon cheval. Le candidat, qui remporte dans cette région le plus de voix, a toujours rejoint la Maison blanche. Elle pourrait donc détenir le secret du prochain scrutin qui opposera Donald Trump au démocrate Joe Biden le 3 novembre prochain.

Il y a 4 ans, Alexander Blake, ancien militaire de 25 ans, n’avait pas voté. Mais, cette année il sait déjà pour qui il déposera son bulletin en novembre prochain : "Cette fois-ci, je vais voter. C’est sûr ! Je vais voter Donald Trump à 100%, sauf s’il y a une catastrophe d’ici là. Son bilan est positif. Il a fait ses preuves.", affirme-t-il.

Mais, tous ne sont pas de l’avis de Blake. Kerry Walker, copropriétaire avec son mari d’un bar-restaurant à Reedsburg, est une républicaine convaincue. Pourtant, son vote ira aux démocrates cette année : "Je pense que les enjeux sont trop grands. Donald Trump a été le pire président que je pouvais imaginer. Il n’avait pas l’expérience dont nous avions besoin. J’étais aussi atterrée par son langage et son traitement des femmes", déplore Kerry Walker.

Ici, les gens votent vraiment pour une personne, pas forcément pour le parti.

D’élection en élection, le cœur des habitants de cette région de 25.000 personnes balance sans arrêt entre républicains et démocrates. "Dans cette circonscription, les gens votent vraiment pour une personne, pas forcément pour le parti. Alors, je pense qu’il y a beaucoup plus d’indépendants qui peuvent voter pour un démocrate une fois, mais qui peuvent l’élection suivante voter pour un républicain et vice-versa.", explique Tony Kurtz, élu républicain à l’assemblée du Wisconsin.

Des zones rurales à convaincre