Présidentielle américaine 2020 : Joe Biden remporte la Caroline du Sud, juste avant le "Super Tuesday"

L’ancien vice-président américain Joe Biden a remporté ce samedi la primaire démocrate de Caroline du Sud, relançant sa campagne et se confirmant comme premier rival du favori Bernie Sanders pour décrocher l’investiture du parti.

Après trois résultats décevants dans les Etats précédents, il s’agit de la première victoire de Joe Biden, 77 ans, dans les primaires démocrates qui doivent désigner le candidat qui défiera Donald Trump le 3 novembre prochain.

Sa victoire a été annoncée quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote par les grands médias américains, mais les résultats du dépouillement n’étaient pas encore connus, notamment qui était arrivé deuxième.

En route vers le "Super Tuesday"

La course reste longue jusqu’à l’investiture d’un démocrate pour affronter le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Mais immédiatement après la Caroline du Sud, la dynamique va s’emballer avec le "Super Tuesday" de ce mardi, lorsque 14 Etats voteront.

"J’ai dédié ma vie entière à servir ce pays, et je n’en ai pas fini", a tweeté ce samedi Joe Biden.

Il devait fêter sa victoire ce samedi soir à Columbia, la capitale de cet Etat où les Noirs représentent plus de la moitié de l’électorat démocrate chez qui il est très populaire.

Le septuagénaire avait bien besoin de cette victoire, après n’être arrivé que quatrième et cinquième, respectivement, dans l’Iowa et le New Hampshire.

Certes il avait grimpé à la deuxième place dans le Nevada, mais il était resté très loin du sénateur indépendant Bernie Sanders, qui l’a clairement remplacé dans le statut de grand favori des primaires démocrates.