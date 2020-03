Présidentielle américaine 2020: Joe Biden et Bernie Sanders débattront sans public à cause du coronavirus

Bernie Sanders et Joe Biden, les deux candidats encore en lice dans la course à l'investiture démocrate, débattront pour la première fois face à face ce dimanche, sans public, dans ce qui semble être la dernière chance du socialiste Bernie Sanders.

Son avance sur Joe Biden, 77 ans, a peu à peu fondu comme neige au soleil et l'ancien vice-président de Barack Obama, connu pour ses positions plus modérées, a entre-temps pris la tête de la primaire.Biden a remporté dernièrement des victoires importantes dans le Michigan - où Bernie Sanders s'était imposé en 2016 face à Hillary Clinton -, le Mississippi et le Missouri.

Il peut à présent compter sur le soutien de 881 délégués, contre 725 pour le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Les deux hommes se considèrent tous deux comme étant le meilleur candidat pour barrer la route à Donald Trump. Selon Bernie Sanders, 78 ans, le milliardaire républicain est "le président le plus dangereux que les États-Unis aient jamais connu".

Le débat qui opposera les deux démocrates ce dimanche se tiendra sans public et a été déplacé de Phoenix, en Arizona, à Washington D.C. en raison de l'épidémie de coronavirus. Les organisateurs désirent en effet limiter autant que possible les déplacements dans le pays et ont donc opté pour la capitale.