Présidentielle américaine 2020 : "Honnêtement, nous avons gagné l'élection" annonce Trump

Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote aux Etats-Unis, les résultats qui arrivent sont plus serrés que jamais.

Après une allocution faite par Joe Biden dans son fief de Wilmington, dans le Delaware, c’est le président Donald Trump qui a pris la parole au sein même de la maison blanche.

"Je remercie le peuple américain pour son soutien énorme. Des millions de gens ont voté pour nous aujourd’hui" a lancé Donald Trump.

"Les résultats de ce soir étaient phénoménaux. On était fin prêt à sortir pour faire la fête et subitement tout ça s’est arrêté. Les citoyens se sont prononcés en nombre record pour soutenir notre mouvement incroyable."

On n’avait pas besoin de l’Arizona

"On a remporté des Etats auxquels on ne s’attendait pas. La Floride notamment avec une grande marge, le grand Etat de l’Ohio, le Texas avec une marge de 750.000 voix."

Donald Trump a d’ores et déjà indiqué avoir "remporté la Géorgie", alors que les résultats pour cet Etat ne sont pas encore tombés. "La Caroline du Nord est également sans conteste à nous."

Si l’Arizona a été remporté par Biden, le président Trump revendique toujours cet Etat. "Il y a encore beaucoup de villes. Pourtant quelqu’un a décrété que Biden l’avait gagné. Ce sera peut-être le cas. Certes ce n’est pas le 'territoire de Trump', mais ça peut encore être renversé. Mais finalement, on n’a même pas besoin de cet Etat."

Donald Trump a également indiqué avoir remporté la Pensylvanie, acclamé par la foule présente. "On a 690.000 voix d’avance, on ne peut pas dire que ça soit serré avec 64% du décompte fait, d’autant plus que dans ces zones, on m’apprécie. On va creuser l’écart !"

Trump dénonce "la fraude"

Le Président s’est également attaqué à son opposant. "Biden savait qu’il ne pourrait pas gagner, donc il veut aller devant les tribunaux. […] C’est une fraude, et c’est gênant pour le peuple américain. On se préparait à gagner cette élection, on l’a remportée ! Pour le bien de notre Nation, nous irons à la Cour Suprême des Etats Unis, pour que les comptages soient arrêtés. On souhaite que la loi soit bien appliquée. Mais je le dis, on a déjà gagné. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus".