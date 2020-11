Présidentielle américaine 2020 : Donald Trump peut-il encore l’emporter ?

Les compteurs affichant le nombre de grands électeurs obtenus par les deux candidats à l’élection présidentielle restent figés depuis quelques heures maintenant . Joe Biden fait toujours la course en tête et se trouve à six grands électeurs du total des 270 grands électeurs qui lui permettraient d’être élu président des Etats-Unis. Mais Donald Trump a mathématiquement encore des chances de l’emporter, il est d’ailleurs en avance dans quatre des cinq Etats qui n’ont pas encore livré leurs verdicts.

Il lui faudrait encore alors décrocher le Nevada et ses six grands électeurs dont le décompte a été suspendu mais dans lequel Joe Biden est légèrement en avance, cette fois.

Une chose semble sûre, l’Alaska et ses trois grands électeurs devraient revenir à Donald Trump. Même si ce jeudi matin, seuls 50% des bulletins de vote étaient dépouillés dans cet Etat situé au nord-ouest du Canada, l’avance de Trump est confortable et il devrait en toute logique remporter la mise dans cet Etat traditionnellement républicain.

Du côté de Joe Biden, le Nevada pourrait donc suffire au ticket démocrate pour s’imposer. Ses six grands électeurs permettraient au duo Biden-Harris de prendre définitivement le large et d’atteindre tout juste le compte des 270. Ce serait donc une victoire sur le fil qui pourrait encore alimenter les discussions et la multiplication des recours du côté des républicains.

Cependant, en cas de défaite dans cet Etat de l’ouest des Etats-Unis, les démocrates pourraient encore compter sur un retournement de situation dans les trois Etats de l’est encore en jeu (Pennsylvanie, Caroline du Nord et Géorgie). Et c’est plus spécifiquement vers la Pennsylvanie que les regards des "bleus" se tournent.

Avec encore un grand nombre de votes anticipés encore à compter, Joe Biden estime être en mesure de pouvoir faire le retard qu’il accuse encore sur Donald Trump dans cet Etat pourvoyeur de 20 grands électeurs. La raison de cette confiance est simple, plusieurs instituts ont démontré que le vote démocrate est largement plus représenté dans ces votes anticipés.

Si la Pennsylvanie tombe dans l’escarcelle démocrate, les jeux seront faits. Mais cet Etat pourrait aussi être le dernier à rendre son verdict en raison du système de comptage qui prend en compte les votes envoyés et estampillés par la poste au plus tard le jour de l’élection. Ces votes continueront donc à être comptés jusqu’à ce vendredi. D’ici là, les résultats du Nevada pourraient déjà avoir été communiqués et le vote plié.

Tout cela, c’est évidemment sans compter sur les recours en justice et les demandes d’annulation ou de recomptage des voix.