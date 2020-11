Présidentielle américaine : Donald Trump dépose un recours pour suspendre le dépouillement en Pennsylvanie

Donald Trump a déposé un recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement dans l’Etat-clé de Pennsylvanie, où Joe Biden le devance d’une courte tête selon des résultats partiels, a annoncé mercredi son directeur de campagne.

"Les yeux du pays sont braqués sur la Pennsylvanie mais la Pennsylvanie compte les suffrages exprimés par courrier à l’abri des regards et cela doit cesser", a écrit Bill Stepien dans un communiqué. "Nous agissons en justice pour suspendre le dépouillement en attendant plus de transparence", a-t-il ajouté.

Situation similaire dans le Michigan

Dans le Michigan, l’actuel locataire de la Maison Blanche aurait également demandé que le comptage des votes soit suspendu. Donald Trump a annoncé avoir saisi la justice pour parvenir à ses fins.

Biden crée un fonds pour que chaque vote soit compté

Le candidat démocrate Joe Biden a créé un fonds pour s'assurer que chaque vote soit compté après l'élection présidentielle, en réponse aux menaces de Donald Trump de suspendre le dépouillement des voix.

L'ex-bas droit de Barack Obama qualifie le "Biden Fight Fund" de "plus grand effort jamais déployé pour protéger les élections".

Ce n'est pas à Donald Trump de déterminer l'issue du vote, c'est au peuple américain à le faire, a affirmé le candidat démocrate sur Twitter. Sa colistière Kamala Harris a lancé un appel aux dons sur le réseau social.

