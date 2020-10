Présidentielle américaine 2020 : Covid-19, Trump vante un travail "fantastique", Biden juge qu’il n’a rien fait

Donald Trump et Joe Biden ont affiché jeudi soir – sur deux chaînes différentes avec deux styles opposés – leurs profonds désaccords sur la gestion de l’épidémie du coronavirus, à 19 jours de l’élection présidentielle américaine.

"Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210.000 morts et qu’est-ce qu’il fait ? Rien", a dit le candidat démocrate sur ABC, d’un ton calme et posé.

"Nous avons fait un travail fantastique […]. Les vaccins arrivent et les traitements arrivent", a lancé presque au même moment le locataire de la Maison Blanche sur NBC. Tendu, agressif, s’agaçant des questions qui lui étaient posées en particulier sur les raisons pour lesquelles il portait si peu le masque, il a refusé tout mea culpa.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur les élections présidentielles américaines

"Je suis président, je dois voir des gens […]. Je ne peux être enfermé dans une magnifique pièce quelque part dans la Maison Blanche", a-t-il ironisé.

Le président républicain s’est par ailleurs refusé à condamner explicitement la mouvance conspirationniste "QAnon". "Je ne connais rien de QAnon", a-t-il affirmé avant d’assurer qu’il était d’accord avec leurs positions "contre la pédophilie".

Différence de ton

Le contraste était saisissant avec son adversaire démocrate, qui fait la course en tête dans les sondages, qui répondait aux questions de l’audience dans un registre nettement plus calme.

Il faut "écouter l’autre", a-t-il répondu à un électeur qui lui demandait comment il comptait restaurer "la courtoisie et l’honneur" dans la politique américaine. "Ce que je ferai, si je suis élu président, en premier, et je ne plaisante pas […] je vais les appeler", les républicains, a-t-il déclaré en rappelant sa réputation lorsqu’il était sénateur, pendant plus de 35 ans, d’homme capable de franchir les barrières partisanes.

La campagne a de nouveau été chamboulée par le coronavirus. La candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, a suspendu ses déplacements jusqu’à dimanche "dans un souci de prudence" en raison de cas de Covid-19 dans son entourage.

L’ancien vice-président de Barack Obama a lui décidé, sur avis de ses médecins, de ne pas interrompre sa campagne de terrain malgré un autre cas découvert dans l’équipage de son avion, mais qui était resté à "plus de 15 mètres" et portait, comme lui, un masque.

"Que cela serve d’exemple sur l’importance de porter des masques et de maintenir une distance physique sûre", a tweeté Joe Biden, encore testé négatif jeudi.

Les "key states", enjeu important de la campagne

Le débat virtuel prévu au départ ayant été annulé après le refus de Donald Trump d’y participer, les deux candidats s’exprimaient en même temps, sur deux chaînes différentes depuis la Floride et la Pennsylvanie.

Ces deux Etats-clés ont été remportés par le milliardaire en 2016 mais Joe Biden apparaît en mesure de disputer la victoire.

Les sondages sont inquiétants pour Donald Trump dans cette campagne à rebondissements, pour laquelle plus de 17,5 millions d’Américains ont déjà voté de façon anticipée.