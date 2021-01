Présidentielle américaine 2020 : après l'Arizona, le Sénat rejette l'objection de la Pennyslvanie sur la victoire de Biden

Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a martelé à la reprise de séance que le Sénat "ne serait pas intimidé". "Ils ont essayé de perturber notre démocratie et ils ont échoué", a-t-il asséné.

"Même après une violence et un vandalisme sans précédent dans ce Capitole, les représentants élus du peuple des Etats-Unis sont à nouveau réunis, ce même jour, pour défendre la Constitution", a souligné Mike Pence.

La séance du Sénat avait été interrompue de plusieurs heures en raison de l'intrusion violente des partisans de Donald Trump au Capitole. Le vice-président Mike Pence, s'exprimant à l'ouverture de la séance, a regretté un "jour sombre" et condamné les "violences".

Conformément à un processus ultra-codifié, les deux chambres s’étaient séparées pour débattre de la question et la Chambre des représentants devrait bientôt se prononcer à son tour.

Quelques minutes plus tard, la Chambre des représentants a à son tour écarté l'objection à 303 voix contre 121, franchissant un pas de plus vers la certification des résultats de l'élection présidentielle.

Le Sénat rejette une objection à la victoire de Joe Biden dans l'Etat de Pennyslvanie

Le Sénat a rejeté une objection à la certification de la victoire de Joe Biden dans l'Etat de Pennsylvanie, rapportent jeudi les médias américains. Les débats sont toujours en cours à la Chambre des représentants, qui débat de la question séparément, conformément à un processus ultra-codifié.

Quelques heures plus tôt, le Congrès a rejeté à une écrasante majorité une objection à la victoire du candidat démocrate dans l'Etat de l'Arizona, franchissant un pas de plus vers la certification des résultats de l'élection présidentielle. Selon CNN, le camp républicain a tenté d'introduire des objections contre les résultats de l'élection dans les Etats de Géorgie, Michigan et Nevada, mais celles-ci ont toutes été rejetées au motif qu'elles n'avaient pas été signée par un sénateur. Des partisans de Donald Trump ont envahi mercredi le Capitole, temple de la démocratie américaine, interrompant la session qui devait confirmer la victoire de Joe Biden.