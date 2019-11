Présidentielle à Bissau: le candidat du principal parti en tête du 1er tour

Le candidat du parti historique et dominant en Guinée-Bissau est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle et affrontera au second un autre ex-Premier ministre de ce pays d'Afrique de l'Ouest miné par la pauvreté et l'instabilité politique, selon les résultats officiels rendus publics mardi.

Domingos Simoes Pereira, 56 ans, chef du gouvernement en 2014-2015, a recueilli 40,13% des voix lors du scrutin de dimanche. Il devance Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, Premier ministre entre 2016 et 2018, qui a rallié 27,65% des suffrages, selon ces résultats provisoires communiqués par la Commission nationale électorale.

Le second tour est prévu le 29 décembre.

M. Pereira est le candidat du PAIGC (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert), qui dispose d'une majorité relative au parlement issu des législatives de mars 2019. M. Embalo a, lui, l'investiture d'une dissidence du PAIGC, le Madem.

Ce sont donc deux produits du système qui sont appelés à concourir à la succession du président José Mario Vaz, élu en 2014 et à nouveau candidat en 2019. Il est arrivé seulement quatrième, avec 12,41% des voix, d'un premier tour jugé régulier par les observateurs étrangers et nationaux.

La stabilité de ce petit pays d'1,8 million d'habitants en état de crise politique quasiment permanente est un des enjeux majeurs de l'élection. Elle est indispensable aux réformes nécessaires pour combattre les maux qui affligent cette ancienne colonie portugaise comme la grande pauvreté, la corruption répandue jusque dans les classes dirigeantes et le trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud.