Présidentielle 2020 aux Etats-Unis : Biden annonce qu’il n’organisera pas de meeting avant la présidentielle

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a déclaré mardi qu’il suivrait "les consignes du docteur" et n’organiserait pas de meetings électoraux à cause de la pandémie de Covid-19, contrairement à son rival Donald Trump.

"Il s’agit de la campagne la plus étrange de l’histoire moderne, me semble-t-il", a-t-il souligné lors d’une conférence de presse surprise à Wilmington, dans son Etat du Delaware. "Je vais suivre les consignes du docteur, pas juste pour moi mais pour le pays. Et cela veut dire que je ne vais pas organiser de meetings", a ajouté l’ancien vice-président de Barack Obama, âgé de 77 ans.

Donald Trump, 74 ans, a été vivement critiqué pour avoir organisé un meeting de retour en campagne à Tulsa, dans l’Oklahoma, qui a réuni le 20 juin plusieurs milliers de personnes dans cet État du Sud qui connaissait une poussée de cas de coronavirus.

"J’ai voyagé et quand je le fais, je présente mes arguments, je prends des questions et je pars. Mais vous me connaissez, je préférerais de loin être sur le terrain avec les gens parce que c’est là que je sens le mieux les choses", a-t-il déclaré aux journalistes réunis dans un établissement scolaire proche de son domicile.

Joe Biden a précisé qu’il n’avait pas été testé pour le coronavirus parce qu’il n’avait pas eu de symptômes et qu’il ne voulait "pas prendre la place de quelqu’un d’autre". Mais qu’il le ferait certainement "bientôt", maintenant qu’il organisait plus de rencontres publiques.

Trump encore et toujours dans la moquerie

Donald Trump et son équipe de campagne se moquent régulièrement de Joe Biden pour être resté confiné dans son domicile de Wilmington sans organiser de rencontres non-virtuelles après l’arrêt soudain de la campagne mi-mars, à cause du coronavirus.

L’équipe du républicain met en doute ses capacités mentales et affirme qu’il se "cache" dans son sous-sol, où il a installé un studio de télévision, pour ne pas avoir à affronter les regards.

Connu pour ses gaffes et erreurs dans ses discours improvisés, Joe Biden a balayé ces accusations mardi : "Vous n’avez qu’à m’observer et j’ai vraiment hâte de comparer mes capacités cognitives avec les capacités cognitives de l’homme contre lequel je me présente."

Le démocrate a affirmé qu’il comptait bien participer aux trois débats prévus contre Donald Trump à la rentrée. "J’ai vraiment hâte", a déclaré Joe Biden.