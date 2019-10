Présidentielle 2020 aux Etas-Unis: Bernie Sanders a subi une intervention artérielle, il suspend sa campagne

Le sénateur indépendant Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate pour briguer la Maison Blanche, a subi une intervention pour une artère bouchée après avoir ressenti une douleur thoracique et a dû suspendre sa campagne, a annoncé mercredi son équipe.

"Lors d'un événement de campagne hier soir, le sénateur Sanders a ressenti une gêne thoracique. Lors d'examens médicaux, on lui a trouvé une artère bouchée et on a réussi à lui poser deux stents (extenseurs vasculaires, ndlr)", a indiqué l'équipe de campagne du candidat de 78 ans.



"Le sénateur Sanders parle et son moral est bon", assure Jeff Weaver, son principal conseiller, dans un communiqué.