Présidence de la Commission: pourquoi Timmermans déplaît-il tant aux pays du groupe de Visegrad?

Les quatre pays du groupe de Visegrad ("V4": Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie) restent opposés à la désignation du social-démocrate néerlandais Frans Timmermans à la tête de la Commission européenne, a déclaré mardi le Premier ministre tchèque Andrej Babis, au troisième jour d'un sommet à Bruxelles sur les hautes fonctions européennes. Pourquoi ce candidat, fruit d'un compromis soutenu par Macron et Merkel, est-il rejeté par ces pays ? Il y a deux raisons principales.

1. L'exigence d'un candidat PPE

Frans Timmermans est issu de la famille sociale-démocrate. Pourtant, le groupe arrivé en tête lors des élections européennes eest le parti populaire européen (PPE), soit la droite conservatrice. Plusieurs chefs d'Etats issus de ce groupe exigent donc que le poste de président de la Commission soit attribué au candidat du premier parti.

Dans une lettre adressée au président du PPE, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a décrit le scénario d'une présidence d'un plus petit groupe comme "humiliant". Son parti, le Fidesz, est pourtant suspendu du PPE depuis le mois de mars à cause de ses divers dérapages.

2. Des mesures à l'encontre de la Hongrie et de la Pologne

"M. Timmermans n'est pas acceptable à nos yeux. Nous voulons une personnalité qui n'a pas une perception négative de notre région", a déclaré le Premier ministre tchèque. En tant que vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans a en effet lancé des procédures pour violation de l'Etat de droit à l'encontre de la Hongrie et de la Pologne.

Notons que pour entrer en fonction, le président de la Commission devra en effet bénéficier de l'assentiment de 21 des 28 membres du Conseil européen (représentant minimum 65% de la population de l'UE), mais aussi obtenir par la suite une majorité absolue au Parlement européen.

Les pays du groupe de Visegrad ne disposent pas seul d'une minorité blocage au Conseil, mais il est toutefois peu probable que les autres Etats leur imposent un candidat. La chancelière allemande Angela Merkel a elle-même insisté lundi pour que le candidat réunisse "le plus grand consensus possible".

Comment s'en sortir?

Frans Timmermans est loin de faire l'unanimité mais le candidat PPE Manfred Weber n'est pas, non plus, parvenu à convaincre les chefs d'Etat et de gouvernement européens. La candidate danoise Margrethe Vestager pourrait-elle tirer son épingle du jeu? La candidate est issue de la famille libérale - donc pas du PPE - mais son profil ne suscite pas la même hostilité. Le nom de Michel Barnier, négociateur PPE du Brexit, a également été avancé. Mais le Français a deux défauts de taille: il ne plait pas aux Allemands et n'est pas issu du système des spitzenkandidaten (un candidat par groupe). Ce mardi, un nouveau nom circule: celui de la ministre allemande de la défense, Ursula Von der Leyen. Membre du PPE, elle est née en Belgique et est bilingue français-allemand. Serait-ce la candidate du compromis?