Présidence de la Commission européenne : pour Macron, Manfred Weber est hors jeu

Les chefs d’État et de gouvernement n’ont pas réussi à s’entendre sur le casting des postes clés de l’Union européenne ce jeudi lors du sommet. Pour l’instant, il n’y a pas de crise ouverte : les dirigeants européens se reverront dans dix jours pour un nouveau sommet, qui devrait être décisif.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président Emmanuel Macron a estimé que les trois candidats à la présidence de la Commission européenne étaient hors jeu, notamment le démocrate chrétien allemand, Manfred Weber. Il s’agit pourtant du candidat PPE, parti arrivé en tête aux élections européennes.

"Il est apparu clairement cet après-midi qu’il n’y avait pas de majorité possible sur les noms initialement considérés", a déclaré le président français.

Selon lui, ce n’est pas un bras de fer qui vient de s’ouvrir entre la France et l’Allemagne. "Je crois profondément que les noms qui ont été débattus aujourd’hui ne l’ont pas été en fonction de leur nationalité", a-t-il déclaré. "J’ai eu l’occasion d’ailleurs de le dire moi-même, je n’ai rien contre une candidature allemande. Je l’ai dit et ce n’était pas une boutade. La chancelière aurait elle-même été candidate, je l’aurais soutenue parce que je pense qu’elle a les qualités et les compétences pour être une très bonne présidente de la Commission. Ce n’est pas son souhait, je le respecte très profondément. Aujourd’hui […] il ne faut pas y voir du tout un débat franco-allemand, il faut y voir un vrai débat démocratique, politique et de projet au sein de l’Union européenne."

Notons encore qu’hier les 28 n’ont pas réussi non plus à se mettre d’accord sur un objectif zéro carbone d’ici 2050. La Pologne et une poignée d’autres États s’y sont opposés.