Près de 9000 militaires engagés dans l'exercice Baltops en mer Baltique

Plus de 8600 militaires de 18 nationalités, dont quelques dizaines de marins belges, viennent d’entamer un exercice aéronaval et amphibie de grande ampleur en mer Baltique, "Baltops", le 47e du nom, a-t-on appris mardi de sources militaires alliées.

La Belgique a engagé un chasseur de mines

Cette vaste manœuvre, qui associe principalement des pays membres de l’Otan – mais la Suède et la Finlande y jouent aussi une part active – a débuté dimanche et se terminera le 21 juin. Elle rassemble des forces maritimes – dont quelque 50 navires et sous-marins et une quarantaine d’avions. L’Espagne a ainsi engagé son unique porte-avions, emportant des appareils de combat Harrier à décollage vertical et la Belgique un chasseur de mines tripartite (CMT), le Bellis, doté d’un équipage d’une quarantaine de personnes, et une équipe VSW ("Very Shallow Water") de cinq personnes dont la mission est l’inspection des zones en eaux peu profondes.

Entraîner les marines à tout le spectre d’opérations militaires possibles

Baltops, qui est organisé chaque année à la même période, est destiné à entraîner les marines à tout le spectre d’opérations militaires possibles, depuis la guerre antimine et anti-sous-marine jusqu’à la défense antiaérienne en passant par la lutte contre les trafics et la piraterie et les opérations amphibies.

"La mer Baltique est d’une importance stratégique vitale pour l’Alliance (atlantique) et est bordée par six pays de l’Otan", a expliqué la porte-parole de l’Otan, Oana Lungescu, citée par un communiqué.

"Baltops en est maintenant à sa 47e année et n’est dirigé contre personne, mais clairement, l’environnement de sécurité dans la région s’est détérioré après l’annexion illégale par la Russie de (la péninsule ukrainienne de) Crimée. Baltops est destiné à tester comment nos forces coopèrent et montre que l’Otan peut se défendre contre tout adversaire", a-t-elle ajouté.