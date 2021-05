Près de 300 navires chinois vus à proximité de territoires revendiqués par les Philippines

Près de 300 navires de guerre chinois ont été vus au cours de la semaine dernière à proximité de territoires revendiqués pour les Philippines en mer de Chine méridionale, a déclaré mercredi une unité spéciale de l'armée philippine.

Ces bâtiments sont apparus dans des zones situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone économique exclusive des Philippines.

À titre d'exemple, du 3 au 10 mai, ce sont ainsi chaque jour en moyenne quatre bateaux des garde-côtes chinois qui ont été vus près du récif de Scarborough, une île occupée par les Philippines mais revendiquée par Pékin. En outre, un navire supplémentaire était déployé chaque jour à proximité du récif Second Thomas et de l'île Pag-Asa, note l'unité philippine.

Les 7 et 8 mai, un patrouilleur philippin a chassé trois navires chinois de l'atoll Sabina, à plus de 230 kilomètres à l'est de la province philippine de Palawan. Il s'agit du deuxième incident de ce type à cet endroit depuis avril.

"Les Philippines continueront de défendre l'autonomie, les droits souverains et leur autorité sur ces territoires", a déclaré l'unité spéciale. "Nous ne céderons pas un centimètre de notre territoire."

Les ambitions territoriales, y compris maritimes, de la Chine dans la région inquiètent de nombreux voisins de l'Empire du Milieu, dont le Japon qui a lancé mardi une semaine d'exercices militaires coordonnés avec les forces navales françaises, américaines et australiennes.