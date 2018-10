Près de 2.000 corps découverts suite au séisme en Indonesie, plus de 5.000 personnes restent disparues

Le bilan du séisme suivi du tsunami qui a ravagé l'île indonésienne des Célèbes a été porté à près de 2.000 morts, ont indiqué lundi les autorités locales. Elles s'attendent cependant à ce que ce chiffre grimpe encore alors que plusieurs milliers de personnes sont encore présumées disparues.

1.944 corps ont été découverts dans la ville de Palu et ses environs, dévastés par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'une vague meurtrière le 28 septembre, a indiqué Muhammad Thohir, le porte-parole local de l'armée. "Ce chiffre devrait encore monter, puisque nous n'avons pas encore reçu l'ordre d'arrêter de rechercher des corps", a précisé le responsable à l'AFP. Les autorités craignent que jusqu'à 5.000 personnes soient disparues, prisonnières des décombres.

Il n'y a quasiment plus d'espoir de retrouver des survivants à présent et les efforts se concentrent désormais sur la récupération des corps et leur comptage. L'agence de gestion des catastrophes a indiqué que les recherches se poursuivraient jusqu'au 11 octobre, date à laquelle les disparus seront considérés comme présumés morts.

Le gouvernement envisage de faire de deux localités proches de Palu, Petobo et Balaroa, qui ont été anéanties dans la catastrophe, des lieux de sépultures collectives, et de les laisser en l'état.

La semaine dernière, la Croix rouge avait dévoilé les images d'un village dévasté par les flots. Filmée par un drône, cette vidéo a témoigné de l'ampleur de la catastrophe. Une ampleur confirmée par le bilan qui ne cesse de s'alourdir puisque le dernier bilan en date s'élevait à 1.500 morts.

La Croix-Rouge a estimé lundi avoir soigné plus de 1.800 personnes dans ses cliniques et apporté des premiers secours à un nombre équivalent de victimes.