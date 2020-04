Près de 14.000 mineurs non accompagnés ont fait une demande d’asile dans l’UE en 2019

En 2019, 13.800 mineurs non accompagnés ont fait une demande d’asile dans l’Union européenne soit près de 20% de moins qu’en 2018, indique mardi Eurostat, l’office européen des statistiques. Avec 1200 demandes de mineurs, la Belgique est le 3e pays qui a reçu le plus de demandes d’asile dans cette catégorie de demandeurs.

Le nombre le plus élevé de demandeurs d’asile considérés comme mineurs non accompagnés a été enregistré en Grèce (avec 3300 mineurs non accompagnés, soit 24% de l’ensemble des mineurs non accompagnés enregistrés dans les États membres de l’UE), suivie de l’Allemagne (2700, 19%) et de la Belgique (1200, 9%). L’an dernier, 500 demandes supplémentaires de mineurs ont été déposées en Belgique par rapport à l’année 2018.

Deux demandeurs d’asile sur trois considérés comme mineurs non accompagnés dans l’UE en 2019 étaient citoyens d’un des six pays suivants : l’Afghanistan (30%), la Syrie et le Pakistan (10% chacun) ainsi que la Somalie, la Guinée et l’Irak (5% chacun).