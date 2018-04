Près d'un demi-millier de blessés par balles lors de la Marche du retour à Gaza, dénonce MSF

Depuis le 1er avril, près d'un demi-millier de Palestiniens ont été gravement blessés par balles lors de la "Marche du retour" selon MSF. Il s'agit d'une manifestation annuelle pour commémorer l'exode palestinien de 1948. L'événement prend place du 30 mars au 15 mai. Les équipes de MSF ont fait état "de blessures dévastatrices d’une sévérité inhabituelle, extrêmement complexes à soigner et qui laisseront de lourdes séquelles à la majorité des patients" dans un communiqué.

Pour l'immense majorité des patients - principalement des hommes, mais aussi quelques femmes et des enfants - ces blessures touchent les membres inférieurs. MSF décrit "un niveau extrême de destruction des tissus et des os, et des orifices de sortie de balles démesurés, qui peuvent avoir la taille d’un poing".

Des blessures à vie

Marie-Elisabeth Ingres, cheffe de mission MSF en Palestine, explique que "les patients doivent subir des opérations chirurgicales extrêmement complexes, et nombre d’entre eux auront des séquelles à vie". Au-delà des soins, ces patients nécessiteront bien souvent plusieurs opérations chirurgicales, une lourde kinésithérapie, ainsi qu'une longue rééducation. Certains d'entre eux risquent encore l'amputation, faute de soins suffisants à Gaza, les autorisations pour se faire soigner à l'extérieur n'étant pas toujours délivrées.

MSF a annoncé un renfort de ses dispositifs sur place, une augmentation du nombre de lits de ses 3 cliniques sur place, l'ouverture prochaine d'une quatrième, le recrutement et la formation de personnel médical supplémentaire. De surcroît, MSF a dépêché sur place une équipe de chirurgiens pour faire face à l'arrivée massive de blessés.