Premier tour de l'élection présidentielle en Colombie: de la coca au café

À quelques heures du premier tour de l'élection présidentielle de Colombie, le 27 mai prochain, on fait le point sur les avancées politiques. Comme vous le savez, la Colombie a signé des accords de paix en 2016 avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie pour arrêter un conflit qui durait depuis plus de 50 ans. Dans ces accords, il était notamment question d'un plan de substitution des terres de cultures de feuilles de coca pour cultiver du café, du cacao ou de la banane (par exemple) . L'objectif étant de lutter contre le narcotrafic. Deux ans plus tard, le plan fait son chemin et les premières mesures sont mises en place. En Colombie, plus de 68 000 familles volontaires -cultivatrices de coca- ont fait le choix d'éradiquer les champs de coca. Nos correspondantes en Colombie se sont rendus dans le village de Briceño pour faire le point sur les avancées du programme de substitution.

Processus de substitution Dans la mairie de Briceño... a plus de 1000 mètres d'altitude à 5 heures de route de Medellin. Sous un soleil de plomb, plus de 300 agriculteurs font la queue pour recevoir leurs paiements... Celui du gouvernement pour les soutenir dans le processus de substitution. Edgar Agudelo Agudelo 38 ans et père de 4 enfants, vient de recevoir 2 millions de pesos soit environ 600 euros. Cela représente deux mois de salaire. Depuis 10 ans, Edgar cultivait de la feuille de coca. Il y a 3 mois, il a commencé à détruire ses champs pour les convertir en culture de café.

Image d'illustration - © Des habitants de Pueblo Nuevo en Colombie le 10 juillet 2016© RAUL ARBOLEDA

“On vient de passer le plus dur, la destruction de nos champs de coca. Et maintenant on s'habitue à l'idée de changer de voix, au travail légal. Ça a été douloureux parce qu'on était habitué à gérer nos entrées d'argent. On doit être patients. Maintenant, on reprend de zéro. On doit attendre.” Edgar recevra les graines pour semer le café en septembre. Comme lui, l'ensemble du village a fait le même choix. Objectif 2020 A Briceño, d'ici deux ans 99,9 % des hectares de coca seront transformés en champs de café. Jhon Jader Sucerquia Aguiar du bureau qui gère le programme gouvernemental.

“D'après le rapport de l'ONU fait lors de l'inscription des familles cultivatrices de coca dans le programme, à Briceño, il y avait 941 champs de coca. Ce qui représentent environ 553 hectares. On pourra transformer 547 hectares.” A une heure de route de la mairie, perdu dans les montagnes, un autre cultivateur de café nous accueille dans son exploitation. Omar Jimenez. Ce Colombien de 45 ans, père de 3 enfants, s'est reconvertit dans le café il y a maintenant 6 ans. IL raconte :

Image bientôt révolue ? Des plantations de coca à Pueblo Nuevo en Colombie le 10 juillet 2016 - © © RAUL ARBOLEDA

"La coca me donnait une récolte tous les 3 mois, le café aussi se produit toute l'année, il demande juste une gestion différente." “Ils – Les FARC- allaient me tuer parce que j'étais un cultivateur de feuille de coca productif mais je ne leur fournissais pas toute ma récolte. Comme ils n'achetaient pas en temps et en heure, je devais parfois vendre ma production à d'autres groupes armés pour survivre. Alors, ils ont tué ma mère, mon frère, deux oncles. Ils disaient que “si on tue un membre de sa famille il aura peur et il arrêtera de pirater le système de vente” . J'ai donc décidé d'arrêter de faire de la coca. Je gagne surement moins d'argent avec le café mais je sens que je gagne plus car j'ai gagné la paix et sérénité. Je crois et je veux que l'on respire tous cette paix à Briceño et dans toute la Colombie.” conclu-t-il.