Premier gros coup de chaleur de la saison en Italie

L'Italie centrale et méridionale a été touchée par la première vague de chaleur de cette année, le week-end dernier, avec des températures atteignant 36 degrés à Rome et Florence et 43 degrés dans la partie méridionale de la Sicile.

À Rome, sous la forte lumière du soleil, le thermomètre indiquait même 42 degrés en fin d'après-midi. Dans les rues et sur les principaux sites touristiques, les gens prenaient diverses mesures pour prévenir les coups de chaleur et les coups de soleil.

Pour faire face à la chaleur étouffante, les autorités locales avaient déjà averti à l'avance des températures élevées dans huit villes, dont Rome, Florence et Pérouse.

Les responsables exhortent les gens, en particulier les personnes âgées et les enfants, à boire beaucoup d'eau et à éviter les activités extérieures en milieu de journée.

Selon le Service météorologique italien, la chaleur est censée diminuer avec la pluie qui va tomber dans les deux prochains jours, les températures chutant probablement de 10 degrés dans le nord.

Au cours de la deuxième quinzaine de juillet, des conditions météorologiques instables sont à prévoir sous l'influence alternative du front chaud et des précipitations, a indiqué un expert.