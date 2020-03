Premier épicentre de la pandémie de Coronavirus en Italie, Codogno redoute la seconde vague

La rouverture de l'ancienne zone protégée de Codogno (Lodi) où la première infection à coronavirus a été découverte il y a plus d'un mois en Italie aurait causé de nouveaux cas de positivité à Covid-19. Les autorités locales et les habitants redoutaient ce scénario, il semble en train de s'avérer si l'on se réfère à nos confrères du Corriere della Sera et au maire local.

Après des semaines de déclin progressif des contagions, la tendance serait repartie à la hausse dans la province de Lodi. "Nous avons six nouveaux cas positifs positifs", explique Francesco Passerini, maire de Codogno et président de la province de Lodi. "Ces derniers jours, nous nous étions arrêtés à 268 cas. Un signe que les interdictions introduites avec la zone rouge avaient fonctionné". Selon lui, tous les efforts consentis par les habitants de Codogno ont été mis à mal par le décret gouvernemental du 8 mars dernier qui abolissait la zone rouge initiale, élargissant le périmètre et assouplissant les règles en vigueur.

Les contaminés "du dehors"

Premier épicentre de la première phase de la pandémie, Codogno avait réussi à ne plus avoir de nouveaux cas de contaminations, jusqu'à la rouverture de la zone rouge. "Quel est l'intérêt de tout fermer si alors, dès que les premiers résultats positifs arrivent, vous vous donnez la possibilité de rouvrir des magasins et de vous déplacer pour travailler pratiquement partout?", se demande le maire. Car avec la réouverture des postes stricts de contrôle, Codogno et les huit autres municipalités confinées intialement redoutaient de voir (re)venir des personnes extérieures, susceptibles deprovoquer une nouvelle vague d'infection.

L'exemple chinois ?

Le problème de la fin des zones de confinement est loin d'être secondaire, et cela les Chinois l'ont d'ailleurs bien compris, eux qui ont décidé de verrouiller leurs frontières aux personnes en provenance de l'étranger, cela a afin de réduire au maximum, idéalement à néant, les risques d'une nouvelle vague. Dans cette région de la Lombardie comme en Chine, les autorités semblent donc conscientes de l'importance des mesures très strictes mais également de la nécessité de les faire suivre par d'autres mesures raisonnées et progressives.



L'urgence n'est pas derrière nous

L'Italie, mise à genoux par le fléau du coronavirus, avait enregistré ces derniers jours une légère baisse dans le taux de croissance (exponentielle), alimentant l'espoir prudent d'un réel ralentissement de la pandémie. Mais des données récentes tendent à prouver que le SARS-CoV-2 pourrait revenir frapper dans les mêmes zones. "Il n'y a pas d'effet d'immunité du troupeau, l'isolant protège contre la propagation du virus, mais c'est uniquement grâce au vaccin qu'il est possible de créer réellement une immunité diffuse. Malheureusement, nous sommes encore très loin de cette perspective", ajoute Francesco Passerini.

Une position nuancée par Giulio Gallera, responsable de la Santé au sein du gouvernement régional de Lombardie (Nord), la région italienne la plus touchée où se situent Lodi et Codogno: "Ce n'est pas encore le moment de crier victoire, mais nous voyons une lumière au bout du tunnel". De son côté, le ministre de la Santé Roberto Speranza a averti que les journées actuelles étaient cruciales, demandant aux Italiens de ne surtout pas baisser la garde.

Autre motif d'espoir: le patient italien n°1, Mattia, 39 ans, qui avait contaminé sa femme enceinte, un ami, ainsi que ses médecins, a finalement quitté l'hôpital cette semaine. Il avait aussi infecté du personnel sanitaire de l'hôpital de Codogno ainsi que des patients et leur entourage.