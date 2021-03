Poutine propose à Biden une discussion diffusée "en direct" vendredi ou lundi

Russie: l'opposant Navalny diffuse une vidéo sur le palais de Poutine - 01/02/2021 Le régime russe a pour règle d’ignorer les accusations lancées par ses opposants, pour ne pas leur donner corps dans le débat public. Mais le Kremlin n’a plus pu rester silencieux face à la diffusion virale de la vidéo d’Alexeï Navalny sur la "Palais de Poutine". Le film a déjà été visionné plus de 100 millions de fois dans le monde, alors que la Russie compte 145 millions d’habitants. Dans son combat sans merci avec le maître du Kremlin, l’opposant russe avait abattu le 19 janvier sa carte maîtresse, en diffusant sous forme de documentaire son enquête sur cette somptueuse résidence bâtie sur les rives la mer Noire, entourée d’un vaste domaine. Sa construction est estimée à plus d’un milliard d’euros et aurait été financée par des détournements de fonds publics, à la demande et à l’usage du président russe.