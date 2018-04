Poutine en Turquie pour parler nucléaire et Syrie avec Erdogan

Le président russe Vladimir Poutine a entamé mardi une visite de deux jours en Turquie où il doit officiellement lancer avec son hôte Recep Tayyip Erdogan la construction d'une centrale nucléaire, avant des discussions cruciales sur la Syrie.

La visite de Vladimir Poutine survient en pleine crise diplomatique entre la Russie et l'Occident depuis l'empoisonnement sur le sol britannique d'un ex-agent double, Sergueï Skripal, que Londres attribue à Moscou. Mercredi, les deux présidents seront rejoints dans la capitale turque par le chef de l'Etat iranien Hassan Rohani pour un sommet trilatéral consacré à la Syrie, où Moscou, Ankara et Téhéran se sont imposés comme les maîtres du jeu.

Le projet de la centre nucléaire d'Akkuyu

Mais avant ce sommet, les présidents russe et turc doivent donner mardi le coup d'envoi officiel de la construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu, première du genre sur le sol turc, qui sera érigée dans la province de Mersin (sud) par le géant russe Rosatom. Ce projet, plusieurs fois retardé, avait notamment connu un coup d'arrêt lors d'une grave crise diplomatique provoquée par la destruction par l'aviation turque d'un bombardier russe à la frontière syrienne en novembre 2015.

Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine s'entretiendront ensuite à huis clos au palais présidentiel turc lors d'une réunion où le dossier syrien, sur lequel Ankara et Moscou coopèrent étroitement, devrait occuper une place importante. Les deux hommes, deux dirigeants à poigne en délicatesse avec l'Occident, ont noué depuis plus d'un an de solides relations bilatérales.