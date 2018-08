Pourtant à 2 km d'une centrale, Sine Kane, le village sénégalais oublié de l'électricité

Sine Kane, un village sénégalais de 700 habitants, n’a toujours pas l’électricité malgré la centrale photovoltaïque installée à moins de 2 kilomètres.

À l’entrée de Sine Kane, au nord-ouest du Sénégal, cinq femmes sont assises sur une grande natte posée sur le sable, à l’ombre d’un manguier. Elles tressent des paniers colorés en osier – la spécialité de la région – qui seront ensuite vendus sur les marchés et les plages de tout le pays.

À côté d’elles, Idrissa Kane, le chef du village, écoute tant bien que mal un match de football à la radio. "On se débrouille", explique le chef du village en montrant le vieux boîtier vermillon relié par un fil à un panneau solaire pas plus grand que la main. Un kit donné par la centrale photovoltaïque de Santhiou Meckhe, opérationnelle depuis un an. Mais Sine Kane, situé à moins de deux kilomètres, n’a toujours pas de courant.

"L’État nous a oubliés"

Inaugurée en grande pompe par le président Macky Sall en juin 2017, la plus grande centrale d’Afrique de l’Ouest subvient aux besoins de 200.000 personnes avec son champ de 92.000 panneaux. Mais le complexe est destiné à alimenter les grandes villes sénégalaises comme Dakar et Thiès. À Sine Kane, des poteaux électriques ont bien été installés. Mais les habitants s’impatientent.

"L’État nous a oubliés", s’emporte Moustapha, 18 ans, "nous avons interpellé les responsables politiques, les journalistes, reçu les ministres, fait des actions sur les réseaux sociaux, mais nous n’avons toujours pas l’électricité." Et de comparer Sine Kane aux villages alentours qui "vont mieux".