Pourquoi un sommet européen informel à Sibiu en Roumanie ?

Le Conseil européen informel réunira les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union Européenne à Sibiu, en Roumanie, ce jeudi 9 mai.

Un choix qui peu paraître un peu surprenant. Sibiu est une petite ville inconnue du plus grand nombre. On vous explique pourquoi cette ville fut élue.

La Roumanie est le pays qui exerce actuellement la présidence du Conseil ce qui explique le choix de cette ville. Dans son discours sur l’état de l’Union 2017, le président Juncker avait présenté une feuille de route détaillant les principales étapes vers une « Union plus unie, plus forte et plus démocratique ».

Les responsables nationaux se sont ensuite réunis à Tallinn, en Estonie, et ont adopté un « programme des dirigeants ».

Les dirigeants de l’UE débattront du prochain programme stratégique de l’UE pour la période 2019-2024. Ils procéderont à un échange de vues sur les défis et les priorités de l’UE pour les années à venir.

Le programme s’articule autour de cinq domaines prioritaires.