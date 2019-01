Pourquoi tant de neige en Autriche ?

La semaine dernière déjà, plusieurs routes avaient été fermées en raison des importantes chutes de neige à l’ouest de l’Autriche. Et depuis, la situation ne s’est pas vraiment améliorée. La neige a continué à tomber en grandes quantités, jusqu’à 3 mètres et demi de neige par endroit. Selon Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal de météorologie (IRM), cette hauteur de neige n’est pas une surprise : "En soi, trois mètres de neige en montagne en Autriche, ça n’a rien d’exceptionnel mais c’est vraiment sur l’espace d’une dizaine de jours, d’avoir des cumuls aussi élevé qui est assez remarquable (…)". Selon le site wepowder qui publiait récemment sur le sujet, "(…) certaines zones en Autriche ont déjà eu plus de neige en 9 jours que ce qu’elles n’en ont généralement durant tout le mois de janvier". Une situation qui s’explique par des chutes de neige en continu depuis quinze jours dans ce pays du centre de l’Europe. Mais pourquoi de telles chutes de neige ?

D’importantes chutes de neige ont lieu en Autriche depuis une semaine. La neige atteint même jusqu’à 4 mètres par endroit. Une situation qui a fortement perturbé le trafic sur les routes et notamment les vacanciers et qui rend le risque d’avalanches bien réel. L’accumulation de la neige principalement à hauteur des alpes est en fait due à une masse d’air d’origine polaire et à son blocage au niveau des Alpes, véritable "muraille naturelle".

"Pour le moment, l’Autriche - et en particulier le nord de l’Autriche - est sous l’influence de courants polaires qui amènent des pressions régulières sur les massifs du nord (…)" explique Pascal Mormal. Selon ce météorologue de l’IRM, ces courants polaires sont dûs à une " masse d’air d’origine polaire ". La "masse d’air", le site de l’IRM la définit comme une "(…) grande zone présentant des caractéristiques plus ou moins uniformes au niveau de la température et de l’humidité" qui se forme lorsque l’air de cette région se déplace peu. Dans le cas présent, la masse d’air responsable des chutes de neige s’est formée au-dessus de l’atlantique nord. Et celle-ci s’est probablement chargée en humidité lors de son passage au-dessus de l’océan atlantique. Ce qui lui vaut son nom de masse d’air "Maritime polaire".

Carte des hauteurs de neige en Autriche: on observe clairement une variation importante entre les flancs nord et sud de la chaîne de montagne en Autriche - © Institut Royal Belge de Météorologie

Obertauern, une grande station de ski au centre de l'Autriche - © HARALD SCHNEIDER - AFP

Les Alpes, "une véritable muraille"

Mais ce n’est pas tout : si les chutes de neige sont aussi intenses et continues (elles durent depuis quinze jours sans arrêt), c’est aussi parce que ces neiges sont bloquées au niveau du massif montagneux des Alpes. La partie des Alpes située en Bavière (Sud-est de l’Allemagne) et au niveau des provinces autrichiennes de la Styrie et de Salzbourg (au centre et à l’Est de l’Autriche) forment "une véritable muraille". Et cette barrière naturelle explique également le contraste très fort entre les hauteurs de neige entre le nord et le sud de l’Autriche visible sur la carte ci-dessous.

Le problème, selon Pascal Mormal, "(...) c’est la quantité de neige qui est tombée en très peu de temps". Ces quantités de neige font peser des risques d’avalanches un peu partout dans le centre et à l’Ouest de l’Autriche. Les régions de la Styrie et de la basse-Autriche ont d’ailleurs élevé leur niveau d’alerte à l’avalanche au plus haut, une échelle de 5 sur 5.



Sur la carte ci-dessous, on observe clairement une forte variation entre les valeurs des hauteurs de neige situées au Nord et au Sud des Alpes.