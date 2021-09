Pourquoi les gardes-frontières au Texas chassent-ils les migrants haïtiens à cheval ?

Un garde-frontière à cheval attrape un homme par son t-shirt. Un autre agent tient un groupe à distance en faisant tourner ses rênes, dans une posture menaçante.

Des nombreuses photos montrant des gardes-frontières à cheval en train de repousser des migrants près de Del Rio, au Texas, suscitent depuis ce lundi une forte émotion aux Etats-Unis, où le gouvernement du président Joe Biden a annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur les faits.

Ces scènes se sont produites alors que des migrants se lavaient dans le Rio Grande ou traversaient le fleuve pour aller chercher de la nourriture au Mexique et la rapporter à leur famille restée sur le sol américain, selon l’auteur des photos, Paul Ratje.

Subitement, cinq ou six agents à cheval sont arrivés et leur ont demandé de retourner au Mexique. "La situation était tendue, et les migrants ont commencé à courir pour les contourner", rapporte-t-il. "Un des agents a attrapé l’homme de la photo par le t-shirt. Je ne crois pas qu’il ait été blessé".

"Je n’ai pas vu de coups de fouet, mais les agents ont fait tournoyer leurs rênes", a-t-il encore raconté. La tension est ensuite retombée, et les gardes-frontières ont laissé ces migrants rejoindre le camp de fortune.

