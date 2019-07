Pourquoi les Etats-Unis ont-ils décidé de célébrer leur fête nationale le 4 juillet ?

De l’autre côté de l’Atlantique, on l’appelle "l’Independence Day", le Jour de l’Indépendance. Le 4 juillet, c’est le jour de la fête nationale américaine. Pourquoi cette date ? Parce qu’elle correspond à la décision des treize colonies britanniques de la côte est des Etats-Unis de s’affranchir de l’autorité de Londres.

Petit rappel….

Au 18e siècle, l’Angleterre possède des colonies en Amérique du Nord. Il y a le Canada mais aussi ce que l’on appelle les treize colonies situées le long de la côte est. Fortement appauvrie par la guerre de Sept Ans, l’Angleterre cherche des sources de revenus supplémentaires et exerce une pression sans cesse croissante sur ses colonies. Il est notamment question de nouvelles taxes. Les colons résistent et la colère grandit. Un événement met alors le feu aux poudres…

Boston Tea Party

Au printemps 1773, Londres accorde à la Compagnie des Indes orientales le monopole du commerce du thé en Amérique du Nord et en Europe. Pour les marchands américains, c'est de la concurrence déloyale. Quelques mois plus tard, à Boston, le 16 décembre, une centaine de membres de Sons of Liberty, des leaders coloniaux, abordent trois navires contenant du thé. Ils jettent par-dessus bord les 342 caisses de livraison. Londres ferme le port et ordonne le remboursement du thé. Le point de non-retour est atteint et le processus révolutionnaire enclenché dix années auparavant est désormais irréversible.

1776